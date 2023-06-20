Создатель "Героев 3" никогда не играл в Heroes of Might and Magic от Ubisoft ©

Журналистам удалось лично побеседовать с Дэвидом Малликом - геймдиректором третьих и четвертых "Героев". Ранее он рассказал про случай со своим коллегой. А в этот раз, Маллик рассказал о своем нынешнем отношении к серии. Он высоко ценит тот факт, что она продолжает жить в умах фанатов, уважает процветающий рынок модификаций и рад, что HoMM все еще жива благодаря Ubisoft (хотя вокруг бренда уже много лет царит относительная тишина).

Однако, как он признается, он никогда не играл в Heroes от Ubisoft. Ему довелось лишь вскользь услышать от самих разработчиков о пятой части, но он быстро решил, что не получит удовольствия от наблюдения за тем, как его любимую серию разрабатывает кто-то другой. Он сказал:

Когда HoMM 4 был сдан, большинство из нас в New World были уволены. И я был одним из этих людей. Поэтому я покинул компанию до того, как франшиза HoMM была продана Ubisoft. Я действительно не переживал этого лично, я даже присутствовал на E3 примерно через год после увольнения, и я пошел на стенд Ubisoft, где они показывали свои планы по Heroes 5. Я пошел туда, потому что мне было интересно, но когда я слушал описание игры, это было немного похоже на наблюдение за тем, как кто-то другой воспитывает твоих детей, и я решил, что мне нужно полностью отмежеваться от этой ситуации. Я никогда не играл в HoMM 5 и не обращал внимания на то, что произошло дальше в серии Heroes.

Как уже говорилось, Маллик приветствует продолжение серии, но в то же время отмечает, что Ubisoft не удалось получить правильное сочетание элементов, чтобы доказать уникальность Heroes of Might and Magic 2 и 3. Такая критика не должна удивлять, тем более что Маллик испытывает большую гордость за свои прежние достижения. Если бы ему пришлось выбрать одну любимую вещь в "тройке", то, по его словам, ему больше всего нравится... все - то есть сумма компонентов в виде графики, музыки, геймплея и сюжета, объединяющихся в целостное, гармоничное целое.

В настоящее время Маллик работает преподавателем, поэтому у него не так много времени, чтобы следить за современными тенденциями, но его комментарий или мнение в связи с прошлыми достижениями всегда будут восприниматься серьезно.