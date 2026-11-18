Издательство Ubisoft сообщило о старте первого закрытого тестирования ремейка знаменитой пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic 3. Проверить игру можно будет уже 18 ноября 2026 года на ПК,.

Авторы проекта намерены изучить реакцию аудитории, чтобы довести игру до ума перед релизом. В рамках тестирования специалисты проверят производительность игры и соберут пожелания по правкам баланса и геймплейных систем. Чтобы претендовать на инвайт, необходимо иметь профиль Ubisoft и клиент Ubisoft Connect, но сама по себе заявка не обеспечивает гарантированный доступ.

Также были опубликованы системные требования для тестовой сборки. Эти параметры позволят запустить игру со средним пресетом графики при разрешении 1080p и стабильных 60 FPS:

Операционная система: Windows 11 (64-разрядная)

Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 ГБ) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 ГБ)

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 45 ГБ на твердотельном накопителе (SSD)

Напомним, что после презентации в августе 2026 года ремейк Heroes of Might and Magic III вызвал бурное негодование среди преданных фанатов. Сообщество раскритиковало переход от привычной изометрии к трехмерной графике, спорный арт-дизайн, а также заподозрило авторов в использовании генеративного ИИ. Многие игроки уверены, что в Ubisoft не осознают истинной ценности оригинала 1999 года и своими экспериментами лишь навредят культовой классике.

Релиз Heroes of Might and Magic 3 Remake запланирован на 2027 год для ПК (Steam, Ubisoft Store и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.