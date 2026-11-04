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Heroes of Might and Magic 3: The Restoration of Erathia 03.03.1999
Стратегия, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.3 2 403 оценки

Ubisoft открыла набор на закрытый плейтест Heroes of Might and Magic 3 Remake - старт уже 18 ноября

RedDay13 RedDay13

Ubisoft начала принимать заявки на участие в закрытом тестировании ремейка Heroes of Might and Magic III. Игра, судя по всему, находится в активной разработке, а сам плейтест стартует 18 ноября.

Чтобы попытаться получить доступ, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. В форме необходимо указать свою платформу и пройти небольшой опрос. Участие в тестировании даст шанс опробовать обновлённую классику раньше остальных.

«Эратия собирает армии. Одного героя не хватает: тебя».

Подробности о платформах и других условиях участия пока не раскрываются, но регистрация уже открыта на сайте Ubisoft.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Lesh1I

21 век а никто не может сделать игру герои 10 с графикой unreal engine 5.5

Очередную муть выпускают ИИ 🤦

Почему графика в игре age of wonders 4 нормальная а у этих подделок типа героев графон уровня мобилок

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зарегался. может повезет потрогать

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