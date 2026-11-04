Ubisoft открыла набор на закрытый плейтест Heroes of Might and Magic 3 Remake - старт уже 18 ноября

Ubisoft начала принимать заявки на участие в закрытом тестировании ремейка Heroes of Might and Magic III. Игра, судя по всему, находится в активной разработке, а сам плейтест стартует 18 ноября.

Чтобы попытаться получить доступ, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. В форме необходимо указать свою платформу и пройти небольшой опрос. Участие в тестировании даст шанс опробовать обновлённую классику раньше остальных.

«Эратия собирает армии. Одного героя не хватает: тебя».

Подробности о платформах и других условиях участия пока не раскрываются, но регистрация уже открыта на сайте Ubisoft.