Ubisoft признала ошибку с Heroes of Might and Magic III и попросила игроков переустановить игру

Ubisoft исправила проблему с запуском Heroes of Might and Magic III в Steam и признала ошибку с отсутствующими файлами. Компания принесла игрокам извинения и попросила тех, кто столкнулся с проблемой, полностью удалить игру и установить её заново.

Сразу после релиза некоторые покупатели вместо полноценной стратегии получали файл размером всего 23 КБ. При запуске он открывал командную строку, но сама игра фактически отсутствовала.

Неудивительно, что такой релиз быстро вызвал волну критики: рейтинг Heroes of Might and Magic III в Steam опустился до «крайне отрицательного». После исправления ситуация начала меняться — сейчас около 76% отзывов игроков положительные.

Ubisoft заявляет, что теперь в Steam доступна полная версия игры. Для тех, кто уже скачал проблемную сборку, простой проверки файлов может быть недостаточно — разработчики рекомендуют именно удалить игру и загрузить её заново.