Возвращение легенды: саундтрек Heroes of Might and Magic 3 выйдет на виниле с новыми аранжировками

Сервис GOG объявил о выпуске винилового издания культового саундтрека к Heroes of Might and Magic 3: The Restoration of Erathia. Автор оригинальной музыки Пол Энтони Ромеро лично представит обновлённые аранжировки, вдохнув в знакомые мелодии новую жизнь.
Релиз приурочен к 30-летию легендарной серии Heroes of Might and Magic и станет настоящим подарком для поклонников фэнтезийной стратегии. В продаже появятся два издания: стандартное за 89 евро и лимитированное — всего 100 экземпляров — стоимостью 199 евро. Последнее будет включать эксклюзивное оформление и набор оригинальных клавишных партитур, созданных специально для этого релиза.
Предзаказы принимаются до 30 ноября, а доставка запланирована на первый квартал 2026 года.
Интересно, что Пол Ромеро также работает над музыкой для Heroes of Might and Magic: Olden Era — духовного наследника серии, демоверсия которого недавно вышла в Steam и получила восторженные отзывы игроков. Полноценный релиз в раннем доступе ожидается в 2026 году, что делает грядущий год настоящим праздником для всех фанатов «Героев».
походу в гоге кто то дикий фанат третьих героев
эта часть самая плодовитая на DLC. Да и самая скажем так классическая часть из серий. Ибо когда упоминают HMM по мне больше всего именно эту часть. Но это мое мнение.
нашли на чём и денег и уровень понтов поднять красавцы))
Интересно на каких скоростях 33 или 45 ?
кстати а в чём разница?
В скорости вращения пластинки и прохождения иглы по бороздкам соответственно. За счет этого качество звука лучше. Но меньше длительность разумеется. Плюс вроде как еще есть разделения на жанры музыки для кого-то 33 лучше чем 45 а для каких то жанров наоборот. Короче там целая наука это нужно у людей повернутом на этом спрашивать. И да есть еще 78 но не думаю что тут это используется.