Возвращение легенды: саундтрек Heroes of Might and Magic 3 выйдет на виниле с новыми аранжировками

Сервис GOG объявил о выпуске винилового издания культового саундтрека к Heroes of Might and Magic 3: The Restoration of Erathia. Автор оригинальной музыки Пол Энтони Ромеро лично представит обновлённые аранжировки, вдохнув в знакомые мелодии новую жизнь.

Релиз приурочен к 30-летию легендарной серии Heroes of Might and Magic и станет настоящим подарком для поклонников фэнтезийной стратегии. В продаже появятся два издания: стандартное за 89 евро и лимитированное — всего 100 экземпляров — стоимостью 199 евро. Последнее будет включать эксклюзивное оформление и набор оригинальных клавишных партитур, созданных специально для этого релиза.

Предзаказы принимаются до 30 ноября, а доставка запланирована на первый квартал 2026 года.

Интересно, что Пол Ромеро также работает над музыкой для Heroes of Might and Magic: Olden Era — духовного наследника серии, демоверсия которого недавно вышла в Steam и получила восторженные отзывы игроков. Полноценный релиз в раннем доступе ожидается в 2026 году, что делает грядущий год настоящим праздником для всех фанатов «Героев».