Энтузиасты продолжают переносить Heroes 5 на Unreal Engine: Прогресс в создании ключевых механик

Команда разработчиков энтузиастов, занимающаяся проектом Heroes 5: Reborn, поделилась свежими новостями о прогрессе переноса культовой Heroes of Might and Magic V на движок Unreal Engine. За последние два месяца фокус был направлен на реализацию и отладку основных игровых механик.
Согласно отчету, успешно внедрены системы улучшения зданий в городах и механика найма новых героев через соответствующий интерфейс таверны. Также реализована возможность улучшения юнитов, включая необходимые для этого виджеты.
Особое внимание уделено многопользовательскому аспекту. Разработчики внедрили режим одновременных ходов с автоматическим переключением на пошаговый режим при риске пересечения игроков. Обратный переход к одновременным ходам также автоматизирован, если игроки расходятся на безопасное расстояние.
Улучшения коснулись и навигации по глобальной карте. Теперь система поиска пути охватывает всю карту, позволяя игрокам видеть точное количество ходов до любой точки, в отличие от ограничений оригинальной игры.
Введены в игру механика больших существ для режима арены и полноценная книга заклинаний. Последняя включает динамическое наполнение, анимации перелистывания страниц, переключение вкладок и пользовательский интерфейс. Кроме того, завершена работа над виджетом миникарты, который теперь отображает динамическую текстуру ландшафта, иконки городов, героев, объектов и туман войны.
Помимо этих крупных нововведений, команда провела значительную работу по технической оптимизации и исправлению ошибок. Проект Heroes 5: Reborn ставит своей целью не только перенести игру на новый движок, но и улучшить ее различными QoL-функциями, расширить контент и предложить более стабильный мультиплеер. Дата выхода проекта пока не объявлена.
Зачем?
А зачем ? Там и оригинал досихпор красивый
красивое
Это всё хорошо. Но хватит ли у них сил завершить свой проект до конца?
А я где-то слышал, что команда разработчиков из Unfrozen тоже успешно переносит культовую Heroes of Might and Magic III на движок Unity 😏
Если это будет ремастер по типу обливиона, т.е. такой, когда уровень графики выйдет на совсем другой уровень, то это конечно, интересный проэкт.
Но если они тупо хотят перенести игру на UE с правкой мелких багов, то они только своё время впустую тратят.