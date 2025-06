Энтузиасты продолжают переносить Heroes 5 на Unreal Engine: Прогресс в создании ключевых механик

Команда разработчиков энтузиастов, занимающаяся проектом Heroes 5: Reborn, поделилась свежими новостями о прогрессе переноса культовой Heroes of Might and Magic V на движок Unreal Engine. За последние два месяца фокус был направлен на реализацию и отладку основных игровых механик.

Согласно отчету, успешно внедрены системы улучшения зданий в городах и механика найма новых героев через соответствующий интерфейс таверны. Также реализована возможность улучшения юнитов, включая необходимые для этого виджеты.

Особое внимание уделено многопользовательскому аспекту. Разработчики внедрили режим одновременных ходов с автоматическим переключением на пошаговый режим при риске пересечения игроков. Обратный переход к одновременным ходам также автоматизирован, если игроки расходятся на безопасное расстояние.

Улучшения коснулись и навигации по глобальной карте. Теперь система поиска пути охватывает всю карту, позволяя игрокам видеть точное количество ходов до любой точки, в отличие от ограничений оригинальной игры.

Введены в игру механика больших существ для режима арены и полноценная книга заклинаний. Последняя включает динамическое наполнение, анимации перелистывания страниц, переключение вкладок и пользовательский интерфейс. Кроме того, завершена работа над виджетом миникарты, который теперь отображает динамическую текстуру ландшафта, иконки городов, героев, объектов и туман войны.

Помимо этих крупных нововведений, команда провела значительную работу по технической оптимизации и исправлению ошибок. Проект Heroes 5: Reborn ставит своей целью не только перенести игру на новый движок, но и улучшить ее различными QoL-функциями, расширить контент и предложить более стабильный мультиплеер. Дата выхода проекта пока не объявлена.