Фанаты занимаются переносом Heroes 5 на движок Unreal Engine - уже готов прототип с основными механиками игры

Фанаты представили новый дневник разработки Heroes 5 Reborn - проекта, который переносит Heroes of Might and Magic V на движок Unreal Engine.
Разработчики показали достигнутого прогресса за прошедшие 5 месяцев: им удалось создать практически полноценный прототип игры на движке Unreal Engine. В нем реализованы все основные механики игры: перемещение героя по карте, сражение с врагами, обмен войсками с союзниками и ряд других вещей. Кроме того, у разработчиков уже есть рабочий прототип инструмента для переноса карт из оригинальной игры.
Основные особенности Heroes 5 Reborn:
- Создание удобного мультиплеера в игре;
- Внутриигровое онлайн лобби с рейтинговой системой;
- Улучшенный и более гибкий генератор случайных карт;
- Дополнительные ускоренные геймплейные режимы;
- Большое количество фич, экономящих время игрока и ускоряющих игру;
- Наполнение игры дополнительным контентом.
Дата выхода проекта на данный момент неизвестна.
Даёшь аналог hota для пятёрки
Было бы неплохо.Раньше был помню rta и halfrta режимы чем то похожие на лактесты в 3 героях.
ну посмотрим, что получится...
ибо сейчас в пятёрку хрен нормально проиграешь и фанатский патч не особо помогает, сессия разваливается порой каждый второй ход, потому что игре так захотелось...
а ещё надеюсь боты будут поинтереснее, нежели сбор элиток со всех замков. // Иван Марков
что хрен поиграешь в пятерку нормально ? по радмину соединяетесь и играете в сборку онлайновую. Ничего не падало всю партию
Да заняться им нечем. Это ничего не даст героям, кроме ненужных более детализированных теней и выросших системных требований.