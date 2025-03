Фанаты занимаются переносом Heroes 5 на движок Unreal Engine - уже готов прототип с основными механиками игры

Фанаты представили новый дневник разработки Heroes 5 Reborn - проекта, который переносит Heroes of Might and Magic V на движок Unreal Engine.

Разработчики показали достигнутого прогресса за прошедшие 5 месяцев: им удалось создать практически полноценный прототип игры на движке Unreal Engine. В нем реализованы все основные механики игры: перемещение героя по карте, сражение с врагами, обмен войсками с союзниками и ряд других вещей. Кроме того, у разработчиков уже есть рабочий прототип инструмента для переноса карт из оригинальной игры.

Основные особенности Heroes 5 Reborn:

Создание удобного мультиплеера в игре;

Внутриигровое онлайн лобби с рейтинговой системой;

Улучшенный и более гибкий генератор случайных карт;

Дополнительные ускоренные геймплейные режимы;

Большое количество фич, экономящих время игрока и ускоряющих игру;

Наполнение игры дополнительным контентом.

Дата выхода проекта на данный момент неизвестна.