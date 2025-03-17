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Heroes of Might and Magic 5 19.05.2006
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
9 2 771 оценка

Фанаты занимаются переносом Heroes 5 на движок Unreal Engine - уже готов прототип с основными механиками игры

AceTheKing AceTheKing

Фанаты представили новый дневник разработки Heroes 5 Reborn - проекта, который переносит Heroes of Might and Magic V на движок Unreal Engine.

Разработчики показали достигнутого прогресса за прошедшие 5 месяцев: им удалось создать практически полноценный прототип игры на движке Unreal Engine. В нем реализованы все основные механики игры: перемещение героя по карте, сражение с врагами, обмен войсками с союзниками и ряд других вещей. Кроме того, у разработчиков уже есть рабочий прототип инструмента для переноса карт из оригинальной игры.

Основные особенности Heroes 5 Reborn:

  • Создание удобного мультиплеера в игре;
  • Внутриигровое онлайн лобби с рейтинговой системой;
  • Улучшенный и более гибкий генератор случайных карт;
  • Дополнительные ускоренные геймплейные режимы;
  • Большое количество фич, экономящих время игрока и ускоряющих игру;
  • Наполнение игры дополнительным контентом.

Дата выхода проекта на данный момент неизвестна.

10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Lyс

Даёшь аналог hota для пятёрки

3
SteadyMorgathus

Было бы неплохо.Раньше был помню rta и halfrta режимы чем то похожие на лактесты в 3 героях.

0
Пользователь ВКонтакте

ну посмотрим, что получится...
ибо сейчас в пятёрку хрен нормально проиграешь и фанатский патч не особо помогает, сессия разваливается порой каждый второй ход, потому что игре так захотелось...
а ещё надеюсь боты будут поинтереснее, нежели сбор элиток со всех замков. // Иван Марков

-1
fortuneismax

что хрен поиграешь в пятерку нормально ? по радмину соединяетесь и играете в сборку онлайновую. Ничего не падало всю партию

0
Dimitry Arsenev

Да заняться им нечем. Это ничего не даст героям, кроме ненужных более детализированных теней и выросших системных требований.

-1