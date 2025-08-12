Heroes 5: Reborn на Unreal Engine 5.5: Разработчики рассказали о новых механиках и переходе на новую версию движка

Команда энтузиастов, работающая над проектом Heroes 5: Reborn, поделилась очередным отчетом о проделанной работе по переносу Heroes of Might and Magic V на движок Unreal Engine. За последние 2 месяца разработчики сосредоточились на внедрении фундаментальных игровых механик и технических улучшениях, а также перешли на новую версию Unreal Engine 5.5.

В игре появилась полноценная система сохранения и загрузки, работающая как в одиночном, так и в многопользовательском режимах. Были реализованы механики найма существ во внешних жилищах и система караванов для транспортировки войск. В боевом режиме теперь корректно функционируют летающие существа. Значительное внимание уделили технической стороне: был переработан функционал курсора, что многократно повысило его отзывчивость и плавность даже при низкой частоте кадров. Также была добавлена система локализации для текстов в интерфейсах и внедрены всплывающие подсказки как в UI, так и непосредственно в игровом мире. Команда исправила большое количество проблем с моделями и анимациями и разработала оптимальный механизм для их интеграции в движок, выразив благодарность пользователю vova2112 с форума HeroesWorld.

Наряду с работой над ключевыми механиками, разработчики приступили к наполнению игры контентом. В настоящее время в проект добавляются юниты со своими способностями, навыки и умения для героев, боевые заклинания, а также различные интерактивные объекты на глобальной карте.