Как изменился ремейк Героев 5 за год: разработчики поделились результатами

Команда разработчиков, занимающаяся переносом Heroes of Might and Magic V на движок Unreal Engine, опубликовала новое видео, в котором продемонстрировала прогресс, достигнутый за последний год. В ролике показали множество реализованных ключевых механик, затрагивающих как экран города и глобальную карту, так и режим сражений.
В городе теперь функционирует полноценная система застройки замка со всеми зависимостями между постройками и апгрейдами зданий. Реализован наем существ всех уровней, включая их улучшенные версии, а также возможность улучшать уже имеющиеся в гарнизоне войска. Кроме того, игроки могут нанимать новых героев в таверне.
На глобальной карте были реализованы система сохранения и загрузки, а также режим одновременных ходов для мультиплеера. Герои могут взаимодействовать с различными объектами, захватывать шахты, нанимать существ во внешних жилищах и заказывать караваны для доставки войск в город.
Значительные изменения коснулись боевой системы. В сражениях теперь могут участвовать большие существа, занимающие четыре клетки, и летающие юниты. Была переработана шкала инициативы, которая теперь полностью соответствует оригиналу. Разработчики глобально переделали систему боя, что позволило добавить уникальные способности юнитам, такие как Воскрешение у архангелов или Возложение рук у паладинов.
В игру добавили книгу заклинаний с динамическим наполнением и реализовали множество заклинаний с временными эффектами, например, Ускорение, Каменная кожа и Божественная сила. Также была введена механика срабатывания удачи и боевого духа. На поле боя появились боевые машины: баллиста, палатка первой помощи и тележка с боеприпасами.
Авторы отмечают, что пока сосредоточены исключительно на геймплейных механиках, используя оригинальные ассеты. Улучшение визуальной составляющей планируется в будущем, после реализации всего основного игрового процесса.
Проект под названием Heroes 5: Reborn является некоммерческим фанатским ремастером. Основной его целью является улучшение PvP-геймплея и технического состояния игры. В будущем команда планирует постепенно улучшать визуальную часть, добавлять новый контент, включая новые механики, заклинания, артефакты и юнитов, а также разрабатывать ускоренные режимы игры. Технические улучшения включают исправление багов оригинала, создание удобного мультиплеера с рейтинговой системой без необходимости в стороннем ПО и повышение стабильности сетевой игры. Распространяться Reborn будет в виде глобального мода/патча к оригинальной игре.
Когда слышишь или читаешь о том, что в фанатском ремастере переносят игру на двигло анриал, то ждёшь именно хоть каких-то визуальных улучшений, а не "мы перенесли игру на анриал, это то же самое, и теперь смотрите чего в ней нет, но мы очень хотим сделать".
Не, камон, я всеми руками и ногами за подобные проекты, но не так стоит завлекать аудиторию на бусти.
Какой смысл в "ремейке", который выглядит как оригинал.
Какой смысл читать статью и не прочесть последнее предложение?
тогда не надо патч ремейком называть
Они его ещё делают. Я хрен знает, не разбираюсь, но вероятно сначала надо движок пересадить и игру отладить, а потом уже графон? Просто держат в курсе о работе за год.
А графон и на релизе был не очень, у половины сюжетных нпс даже модельки стоковые. Зато города огонь, фпс роняли только так.
Мне больше пугает что они много механик менять собрались... в таких вещах обычно если работает лучше не трогать.
Могли бы хотя бы 1 модельку сделать для сравнения и понимая к чему они хотят прийти. Круто, что начали сразу с игровой логики, но подать надо себя еще и с визуальной стороны.
Эмммм, а в чем разница с оригиналом? Вообще отличий не вижу.
Просто читать надо новости , а не в глаза епатся
Как только проект будет готов на 99% придёт Юбисофт с адвокатами и потребует прикрыть лавочку
Да в РФ они прейдут. Их тут саными тряпками погонят
круто))
но даже и щас игра смотрится не сильно устарелой
хотелось что бы еще ускорили как то ход противника а то бывает долго ждать приходится