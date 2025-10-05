Как изменился ремейк Героев 5 за год: разработчики поделились результатами

Команда разработчиков, занимающаяся переносом Heroes of Might and Magic V на движок Unreal Engine, опубликовала новое видео, в котором продемонстрировала прогресс, достигнутый за последний год. В ролике показали множество реализованных ключевых механик, затрагивающих как экран города и глобальную карту, так и режим сражений.

В городе теперь функционирует полноценная система застройки замка со всеми зависимостями между постройками и апгрейдами зданий. Реализован наем существ всех уровней, включая их улучшенные версии, а также возможность улучшать уже имеющиеся в гарнизоне войска. Кроме того, игроки могут нанимать новых героев в таверне.

На глобальной карте были реализованы система сохранения и загрузки, а также режим одновременных ходов для мультиплеера. Герои могут взаимодействовать с различными объектами, захватывать шахты, нанимать существ во внешних жилищах и заказывать караваны для доставки войск в город.

Значительные изменения коснулись боевой системы. В сражениях теперь могут участвовать большие существа, занимающие четыре клетки, и летающие юниты. Была переработана шкала инициативы, которая теперь полностью соответствует оригиналу. Разработчики глобально переделали систему боя, что позволило добавить уникальные способности юнитам, такие как Воскрешение у архангелов или Возложение рук у паладинов.

В игру добавили книгу заклинаний с динамическим наполнением и реализовали множество заклинаний с временными эффектами, например, Ускорение, Каменная кожа и Божественная сила. Также была введена механика срабатывания удачи и боевого духа. На поле боя появились боевые машины: баллиста, палатка первой помощи и тележка с боеприпасами.

Авторы отмечают, что пока сосредоточены исключительно на геймплейных механиках, используя оригинальные ассеты. Улучшение визуальной составляющей планируется в будущем, после реализации всего основного игрового процесса.

Проект под названием Heroes 5: Reborn является некоммерческим фанатским ремастером. Основной его целью является улучшение PvP-геймплея и технического состояния игры. В будущем команда планирует постепенно улучшать визуальную часть, добавлять новый контент, включая новые механики, заклинания, артефакты и юнитов, а также разрабатывать ускоренные режимы игры. Технические улучшения включают исправление багов оригинала, создание удобного мультиплеера с рейтинговой системой без необходимости в стороннем ПО и повышение стабильности сетевой игры. Распространяться Reborn будет в виде глобального мода/патча к оригинальной игре.