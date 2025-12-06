Команда Heroes 5 Reborn поделилась новым отчётом: идёт работа над фракцией Инферно

Команда масштабной модификации Heroes 5 Reborn, которая переносит Heroes of Might and Magic 5 на движок Unreal Engine 5, представила подробный отчёт о своей работе за последние два месяца.
Основным направлением разработки стало добавление в игру классической фракции Инферно. На текущий момент создатели полностью интегрировали все трёхмерные модели и анимации для существ этой фракции, а также добавили в игру новый тип ландшафта - инфернальные земли, со всеми соответствующими объектами на карте. Ведётся активная работа над созданием уникального экрана города для замка Инферно.
Помимо этого, разработчики сообщили о реализации ряда важных технических и игровых улучшений:
- Внедрена механика площадных атак на стратегической карте, что значительно расширяет тактические возможности.
- Завершена реализация большинства уникальных способностей существ для ранее анонсированной фракции Орден Порядка.
- Проведена масштабная переработка системы генерации ландшафта, добавившая поддержку сложного рельефа: ям, тектонических разломов и кратеров.
- Выполнена оптимизация и доработка пользовательского интерфейса, направленная на повышение стабильности и удобства взаимодействия с игрой.
Работа над проектом продолжается, и команда планирует делиться новыми достижениями в следующих отчётах о разработке. Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.
Круто, молодцы.)))
Да лааааааадно. Лучшие
Прикольно, скорее бы вышла