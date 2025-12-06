Команда Heroes 5 Reborn поделилась новым отчётом: идёт работа над фракцией Инферно

Команда масштабной модификации Heroes 5 Reborn, которая переносит Heroes of Might and Magic 5 на движок Unreal Engine 5, представила подробный отчёт о своей работе за последние два месяца.

Основным направлением разработки стало добавление в игру классической фракции Инферно. На текущий момент создатели полностью интегрировали все трёхмерные модели и анимации для существ этой фракции, а также добавили в игру новый тип ландшафта - инфернальные земли, со всеми соответствующими объектами на карте. Ведётся активная работа над созданием уникального экрана города для замка Инферно.



Помимо этого, разработчики сообщили о реализации ряда важных технических и игровых улучшений:

Внедрена механика площадных атак на стратегической карте, что значительно расширяет тактические возможности.

Завершена реализация большинства уникальных способностей существ для ранее анонсированной фракции Орден Порядка.

Проведена масштабная переработка системы генерации ландшафта, добавившая поддержку сложного рельефа: ям, тектонических разломов и кратеров.

Выполнена оптимизация и доработка пользовательского интерфейса, направленная на повышение стабильности и удобства взаимодействия с игрой.

Работа над проектом продолжается, и команда планирует делиться новыми достижениями в следующих отчётах о разработке. Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.