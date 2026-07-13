Разработчики Heroes 5: Reborn рассказали о прогрессе в создании ремастера

Авторы фанатского ремастера Heroes of Might and Magic 5 под названием Heroes 5: Reborn поделились свежим отчетом о разработке проекта. Команда создателей за последние месяцы продвинулась в реализации ключевых игровых механик и наполнении игры контентом.

В рамках обновления основных игровых систем была полностью завершена книга заклинаний. В обновленной версии интерфейса отображаются детальные всплывающие подсказки с расчетом урона и эффектов магии, учитывающие все активные модификаторы, а также полный перечень этих параметров. Данная информация теперь корректно отображается как во время сражений, так и при открытии книги заклинаний на глобальной карте.

Помимо этого, была внедрена улучшенная система расстановки существ перед началом битвы. Она включает в себя функции быстрого управления армией, позволяющие, например, отделять по 1 юниту в 1 клик прямо на тактическом поле. Разработчики также представили виджет лога боя и обновили шкалу инициативы, которая стала интерактивной, получила плавные анимации и поддержку прокрутки при помощи колесика мыши.

Что касается игрового наполнения, была реализована значительная часть умений и навыков для героев. Механика практически всех заклинаний уже готова, а для большинства из них настроены визуальные эффекты. На текущий момент полностью реализованы способности существ 2 фракций, таких как Орден Порядка и Инферно. Команда уже приступила к интеграции следующих 2 сторон конфликта, которыми станут Некрополис и Лесной союз.

Текущая версия содержит почти весь запланированный контент для 1-й тестовой версии. В нее войдут 4 фракции, большая часть заклинаний, артефактов, а также различные навыки и умения героев. В дальнейших планах значится завершение работы над Некрополисом и Лесным союзом, улучшение визуальной составляющей игры, доработка интерфейса, внедрение оставшихся базовых механик и исправление обнаруженных ошибок.