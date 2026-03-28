Разработчики опубликовали отчет 3 о разработке ремастера игры Герои Меча и Магии 5 на Unreal Engine 5

Команда энтузиастов продолжает работу над некоммерческим проектом Heroes 5: Reborn, который представляет собой масштабный ремастер классической стратегии Герои Меча и Магии 5 на современном графическом движке Unreal Engine 5. Авторы поделились свежим роликом, где подробно продемонстрировали текущий прогресс. Модификация не является открытой базой для стороннего творчества и будет распространяться исключительно как глобальное обновление для оригинальной игры.

На глобальной карте уже реализовано большое количество объектов, а пользовательский интерфейс находится на стадии активной доработки. Создатели далеко продвинулись в системе экипировки героев. В игре появились сумка и слоты для предметов с возможностью их свободного перетаскивания, а также полностью работают бонусы от собранных наборов. Дополнительно авторы добавили новые заклинания для школ магии света, тьмы и хаоса. Различные визуальные эффекты создаются с привлечением специалистов по компьютерной графике.

В битвах появился автобой и базовый искусственный интеллект для нейтральных отрядов, который умеет грамотно определять приоритетные цели на текущий ход. Для удобства пользователей над существами теперь отображаются полоски здоровья и изменения в численности бойцов. Разработчики перенесли практически все навыки полководцев из оригинала и добавили удобные горячие клавиши для быстрого обмена артефактами и войсками в 1 клик.

Базовая версия генератора уровней уже успешно функционирует, предлагая более высокую плотность окружения по сравнению с оригиналом. Важным дополнением стала знаменитая фракция Инферно. Зрители могут визуально оценить внешний вид замка и демонических существ, хотя полноценная доработка некоторых элементов еще требует времени.

Ключевой задачей творческого коллектива является масштабное улучшение технического состояния и сетевого режима. В обозримом будущем авторы планируют интегрировать новые уникальные механики, отдельные арены для быстрых сражений, а также стабильный мультиплеер с собственным сервером и рейтинговой системой без необходимости задействовать сторонние приложения. Релизный билд будет поддерживаться долгосрочно и регулярно получать свежие обновления контента.