Создатели фанатского ремастера Heroes of Might and Magic 5 на Unreal Engine 5 показали 2 года прогресса

Разработчики масштабного фанатского проекта Heroes 5: Reborn опубликовали подробный отчет о проделанной работе спустя ровно 2 года с момента первой демонстрации. Команда энтузиастов занимается переносом культовой пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic 5 на современный движок Unreal Engine 5. За последние 6 месяцев создатели существенно продвинулись в реализации ключевых механик, наполнении игры контентом и обновлении визуальной составляющей.

На текущем этапе практически полностью готов игровой процесс для 4 стартовых фракций: Ордена Порядка, Инферно, Некрополиса и Лесного Союза. Существа и герои этих сторон получили почти весь набор способностей, пассивных навыков и обновленных визуальных эффектов. Арсенал боевой магии также приблизился к финальному виду: в ремастере воссоздали почти все заклинания из 4 школ магии, включая призыв элементалей, установку минных полей, огненную стену и разрушаемые кристаллы.

Значительные изменения затронули глобальную карту приключений. Авторы модификации внедрили улучшенную систему процедурной генерации ландшафта, поддерживающую все типы территорий оригинала, включая снежные равнины, пустыни, лавовые пустоши и земли орков. На карту перенесли интерактивные объекты окружения, а деревья и растительность получили оригинальную физику раскачивания от ветра. Для тактических сражений подготовлен набор новых боевых арен под каждую разновидность биома.

Боевая система и интерфейс также получили ряд ключевых доработок. В проект интегрировали полноценную систему тактической расстановки армии перед началом боя с поддержкой горячих клавиш и возможностью оставлять часть отрядов в резерве. Динамическая шкала инициативы обзавелась плавными анимациями действий, регулировкой скорости воспроизведения и удобной прокруткой с помощью колесика мыши.

Главным новшеством интерфейса стало колесо умений, встроенное непосредственно в клиент игры. Инструмент сразу показывает текущую прокачку героя при открытии, демонстрирует цепочки связей между навыками и подсвечивает доступные способности во время повышения уровня. Городские экраны сохранили оригинальные кинематографичные пролеты камеры, корректное приближение при выборе построек и трехмерные витрины найма существ с уникальным окружением для каждого замка.

В проект также вернули оригинальную заставку главного меню с битвой монаха и архидьявола из дополнения Tribes of the East. В дальнейшем разработчики планируют добавить стартовые экраны из всех 3 официальных изданий пятой части с возможностью выбора в настройках. Модификация Heroes 5: Reborn создается не как отдельная игра, а в виде глобального патча для оригинальной Heroes of Might and Magic 5. Авторы делают ставку на сетевой код с собственными серверами без сторонних программ вроде Radmin, рейтинговую систему и режим арены. В ближайшее время проект перейдет к первому закрытому тестированию среди участников сообщества.