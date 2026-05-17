Создатели Heroes 5: Reborn рассказали об улучшенном интерактивном колесе умений для построения билдов

Создатели Heroes 5: Reborn, неофициального ремейка Heroes of Might and Magic 5, рассказали о создании колеса умений - наглядного инструмента планирования развития героя. Новое "Колесо умений" призвано упростить навигацию по разветвлённой системе вторичных навыков, которая в пятой части серии считается достаточно сложной из-за обилия взаимосвязей.

Колесо полностью интегрировано с игровым процессом. При открытии оно автоматически считывает текущий билд персонажа. Изученные навыки отображаются цветными иконками, неизученные - серыми.

Умения, которые уже невозможно получить, поскольку герой пошёл по другому пути, становятся прозрачными. При наведении курсора на любой навык справа появляется его описание, а также подсвечиваются все зависимые от него способности и стрелки, показывающие связи между ними.

Особенно полезной новая функция становится во время повышения уровня. Все навыки, предлагаемые для прокачки в этот момент, сразу выделяются на колесе. Это помогает игрокам быстрее ориентироваться и строить эффективные билды.

Дата выхода Heroes 5: Reborn на данный момент неизвестна.