Создатели Heroes 5 Reborn рассказали про обновлённый генератор карт

Команда проекта Heroes 5 Reborn, ремейка Heroes of Might and Magic 5 на движке Unreal Engine 5, поставила одной из основных задач реализацию собственного, более продвинутого по сравнению с оригинальным, генератора случайных карт.
Разработчики планируют реализовать более высокую скорость генерации, поддержку новых построек, таких как банки существ и Ящики Пандоры, а также исправление недочетов и багов оригинального генератора, включая заблокированные проходы и несбалансированность локаций. Другими целями являются расширенная и более гибкая настройка шаблонов генерации и динамическая генерация карты при старте игры без необходимости сохранения в файл формата h5m.
По словам разработчиков, у них уже есть готовый прототип генератора: он умеет генерировать зоны случайной формы и проходы между ними, заполнять зоны окружением органичной формы, прокладывать дороги и наполнять зоны объектами в соответствии с настройками шаблона. Многие аспекты будут дорабатываться, но уже сегодня генератор способен создавать играбельные и визуально органичные карты больших размеров.
Дата выхода Heroes 5 Reborn на данный момент неизвестна.
Так никто до Heroes 5 и не дотянул, не говоря уже о тройке. Помню задротил в пятую часть с другом за одним ПК, вот были времена. Такого больше не повторить.