Создатели Heroes 5 Reborn рассказали про обновлённый генератор карт

Команда проекта Heroes 5 Reborn, ремейка Heroes of Might and Magic 5 на движке Unreal Engine 5, поставила одной из основных задач реализацию собственного, более продвинутого по сравнению с оригинальным, генератора случайных карт.

Разработчики планируют реализовать более высокую скорость генерации, поддержку новых построек, таких как банки существ и Ящики Пандоры, а также исправление недочетов и багов оригинального генератора, включая заблокированные проходы и несбалансированность локаций. Другими целями являются расширенная и более гибкая настройка шаблонов генерации и динамическая генерация карты при старте игры без необходимости сохранения в файл формата h5m.

По словам разработчиков, у них уже есть готовый прототип генератора: он умеет генерировать зоны случайной формы и проходы между ними, заполнять зоны окружением органичной формы, прокладывать дороги и наполнять зоны объектами в соответствии с настройками шаблона. Многие аспекты будут дорабатываться, но уже сегодня генератор способен создавать играбельные и визуально органичные карты больших размеров.

Дата выхода Heroes 5 Reborn на данный момент неизвестна.