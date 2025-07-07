В Steam для Heroes of Might & Magic V вышло обновление с официальной русской локализацией

Издательство Ubisoft выпустило неожиданный патч для стратегии Heroes of Might & Magic V. Свежее обновление добавило в игру полноценную русскую локализацию, которая ранее была доступна только в версиях для розничной продажи или путем установки фанатских русификаторов.
Перевод получили как основная игра, так и два ее дополнения: Hammers of Fate и Tribes of the East. Помимо русского языка, патч также добавил поддержку польского, чешского, венгерского и упрощенного китайского языков. Отмечается, что обновление направлено и на улучшение общей безопасности игры.
Выход патча совпал с распродажей в Steam, в рамках которой на игру и ее расширения действует скидка в 75%.
Быстро они.
лучше поздно чем никогда
Ачивки бы ещё сделали.
Оперативные ребята у них работают.
Безопасность от чего, от запуска на дискете?
Лучше бы для VII версии выпустили бы...
ненадо подлизываться и так поиграем