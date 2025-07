В Steam для Heroes of Might & Magic V вышло обновление с официальной русской локализацией

Издательство Ubisoft выпустило неожиданный патч для стратегии Heroes of Might & Magic V. Свежее обновление добавило в игру полноценную русскую локализацию, которая ранее была доступна только в версиях для розничной продажи или путем установки фанатских русификаторов.

Перевод получили как основная игра, так и два ее дополнения: Hammers of Fate и Tribes of the East. Помимо русского языка, патч также добавил поддержку польского, чешского, венгерского и упрощенного китайского языков. Отмечается, что обновление направлено и на улучшение общей безопасности игры.

Выход патча совпал с распродажей в Steam, в рамках которой на игру и ее расширения действует скидка в 75%.