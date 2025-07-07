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Heroes of Might and Magic 5 19.05.2006
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
9 2 934 оценки

В Steam для Heroes of Might & Magic V вышло обновление с официальной русской локализацией

Extor Menoger Extor Menoger

Издательство Ubisoft выпустило неожиданный патч для стратегии Heroes of Might & Magic V. Свежее обновление добавило в игру полноценную русскую локализацию, которая ранее была доступна только в версиях для розничной продажи или путем установки фанатских русификаторов.

Перевод получили как основная игра, так и два ее дополнения: Hammers of Fate и Tribes of the East. Помимо русского языка, патч также добавил поддержку польского, чешского, венгерского и упрощенного китайского языков. Отмечается, что обновление направлено и на улучшение общей безопасности игры.

Выход патча совпал с распродажей в Steam, в рамках которой на игру и ее расширения действует скидка в 75%.

31
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
saa0891

Быстро они.

7
Talendor3

лучше поздно чем никогда

4
Dark1994

Ачивки бы ещё сделали.

1
Truthful Zaman

Оперативные ребята у них работают.

Gridon

Безопасность от чего, от запуска на дискете?

Somil

Лучше бы для VII версии выпустили бы...

serenky sv

ненадо подлизываться и так поиграем