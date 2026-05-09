Авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era продолжают полировать мультиплеер - вышел патч с исправлением разных проблем

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили пятое обновление версии 0.80.13, сосредоточив внимание не на новом контенте, а на том, что сейчас для игры куда важнее — стабильности и честной работе мультиплеера. Судя по списку изменений, команда явно пытается не просто латать баги, а довести сетевую часть до состояния, которого фанаты давно ждут от наследника классических «Героев».

Главным изменением стали доработки таймеров в онлайне. Авторы исправили проблему, из-за которой игроки могли продолжать действия даже после окончания времени хода. Для пошаговой стратегии с соревновательным мультиплеером это критически важный момент: подобные ошибки быстро превращают матчи в хаос и вызывают раздражение у сообщества.

Кроме того, патч исправляет ряд неприятных багов, связанных с навыками «Дипломатия» и «Вербовка», а также устраняет редкие ошибки ИИ в бою. Не забыли и про интерфейс: поправлены тултипы, отображение потерь, работа кнопок в драфте и даже проблемы с закрытием игры в сетевом режиме.

Особенно показательно, что разработчики отдельно поблагодарили игроков за отчёты в Steam и прямо заявили, что ориентируются на обратную связь сообщества. Для проекта вроде Olden Era это хороший знак. Серия Heroes всегда жила за счёт преданной аудитории, и сейчас студия явно пытается избежать типичной ошибки многих «духовных наследников», когда разработчики слышат фанатов слишком поздно.

Авторы уже пообещали, что следующее обновление затронет баланс низких уровней сложности и продолжит улучшать сетевую стабильность. И пока Olden Era выглядит скорее как игра в процессе формирования, чем готовый продукт, такой подход внушает осторожный оптимизм. По крайней мере разработчики явно понимают: для поклонников Heroes важны не только ностальгия и стиль, но и действительно удобная, честная игра в онлайне.