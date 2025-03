Авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era рассказали о том, чего ожидать на старте раннего доступа

У Heroes of Might and Magic: Olden Era до сих пор нет точной даты выхода, но мы знаем, что игра дебютирует в раннем доступе где-то во втором квартале этого года. Время неумолимо бежит, поэтому разработчики также начинают делиться новой информацией.

Ранний доступ, хотя, очевидно, не будет таким богатым, как версия 1.0, предложит контент для разных типов игроков. В игре будет раздел нелинейной кампании, в котором мы будем влиять на весь ход игры своим выбором. Разработчики хотят дать игрокам свободу и достойный, увлекательный сюжет.

Кроме того, в игре появится многопользовательская составляющая, на которой команда сейчас сосредоточена больше всего. В свою очередь, для любителей взаимодействовать с другими персонажами и юнитами подготовлены арена и классический режим.

Olden Era будет регулярно получать обновления, но с какой периодичностью - пока неизвестно. Разработчики уверяют, что у них есть внутренний план, который будет раскрыт после дебюта игры. Однако они оговаривают, что он может измениться в зависимости от отзывов игроков. Они, кстати, были самым важным аргументом в пользу выпуска игры в раннем доступе.