Авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era рассказали про систему развития фракций

Студия-разработчик новой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era подробно рассказала о ключевой игровой механике — «Права фракций», которая призвана разнообразить геймплей и сделать каждую сессию неповторимой. Суть системы проста: игрокам предлагается несколько равнозначных путей развития, чтобы они могли сосредоточиться на собственном стиле игры, а не искать единственно верную стратегию. По словам разработчиков, «Права фракций» отчасти напоминают деревья технологий из других стратегий, но с уникальным акцентом на адаптивность.

В боях герои зарабатывают не только опыт, но и Очки прав фракций. Накопив определённое количество очков, игрок получает печать, которую можно потратить на установление выбранного права или сберечь для более дорогих вариантов. Установленные права дают разнообразные бонусы: они могут усиливать героев, армию, экономику или предоставлять уникальные способности. Например, одна фракция сможет строить здания дважды в день, другая — снизить стоимость использования особых способностей юнитов. Права разделены на уровни: чем выше уровень, тем сильнее бонус.

Помимо стандартного получения очков в боях, их можно ускорить с помощью талантов героев, захвата определённых поселений или использования особых прав. Ежедневная порция очков поступает через ратушу города, что позволяет стратегически планировать развитие фракции.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе на PC в 2026 году, а демоверсия уже доступна в Steam. Эта нововведённая система обещает сделать каждую партию глубокой, стратегически гибкой и по-настоящему уникальной.