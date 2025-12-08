Авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era рассказали про систему развития фракций

Студия-разработчик новой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era подробно рассказала о ключевой игровой механике — «Права фракций», которая призвана разнообразить геймплей и сделать каждую сессию неповторимой. Суть системы проста: игрокам предлагается несколько равнозначных путей развития, чтобы они могли сосредоточиться на собственном стиле игры, а не искать единственно верную стратегию. По словам разработчиков, «Права фракций» отчасти напоминают деревья технологий из других стратегий, но с уникальным акцентом на адаптивность.
В боях герои зарабатывают не только опыт, но и Очки прав фракций. Накопив определённое количество очков, игрок получает печать, которую можно потратить на установление выбранного права или сберечь для более дорогих вариантов. Установленные права дают разнообразные бонусы: они могут усиливать героев, армию, экономику или предоставлять уникальные способности. Например, одна фракция сможет строить здания дважды в день, другая — снизить стоимость использования особых способностей юнитов. Права разделены на уровни: чем выше уровень, тем сильнее бонус.
Помимо стандартного получения очков в боях, их можно ускорить с помощью талантов героев, захвата определённых поселений или использования особых прав. Ежедневная порция очков поступает через ратушу города, что позволяет стратегически планировать развитие фракции.
Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе на PC в 2026 году, а демоверсия уже доступна в Steam. Эта нововведённая система обещает сделать каждую партию глубокой, стратегически гибкой и по-настоящему уникальной.
Хотелось бы играть в эту игру не так как Вудушь играет в Героев 3, потому что если млядь играть как Вудушь то пи.дец мозги могут лопнуть, вены могут вздуться на лице от напряжения, можно кукухай поехать и отъехать сразу в дурку, поэтому в Героев надо играть как в Варкрафт 3, не куда не спешить, собирать ресурсы, играть 2мя героями, качать(развивать) Город, собирать армию монстров и после этого только идти на противника, а Вудушь как играет, вы видели? бах бах бах, наплодил 20+ Героев, артефакты собраны и игра закончена, эта что за млядь игра ааа? я когда увидел как он играет в Героев 3 я млядь за орал на всю квартиру, соседи ментов вызвали, на улице у машин сигналки за орали, Вудушь 100% не человек, а робот или Инопланетяне с интеллектом в 1000айкью, потому что нормальный человек не может так думать и выстраивать стратегию игры, пи.дец в ва.уйте от Вудуша.
зачем надо было усложнять управление? инновация ради.... инновации?
"одна фракция сможет строить здания дважды в день, другая — снизить стоимость использования особых способностей юнитов. Права разделены на уровни: чем выше уровень, тем сильнее бонус."
В демке были проблемы с балансом этих путей развития фракций. К примеру, некроманты получали по 1% некромантии на всех уровнях пути, при этом цены различались в разы. Т.е. смысла брать этот путь не было ,чем дальше ты развивался - тем дороже тебе некромантия обходилась. Очевидный косяк, надеюсь авторы поправят в релизе.
лучше бы они про дату выхода рассказали, а то сначала был "релиз летом 2025", а сейчас - только бетка и то в 2026 и то наверное за деньги.
Бетка есть в РУ Стиме и она бесплатная и в неё можно играть бесконечно хоть 100 часов хоть 600 часов, а дату почему новую не объявили, потому что зачем идти по пути СД Пиар Ред которые переносили Кибербак а ж 3 раза или по пути разработчиков Ждалкера 2, как сделают Героев так и объявят дату релиза, так что спешить не куда, как говориться "Всему своё время и место" вот так вот.