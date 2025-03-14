Авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era показали новый геймплейный тизер и объявили о старте теста режима "Арена"

Выход Heroes of Might & Magic: Olden Era приближается, и студия Unfrozen продолжает раскрывать новые подробности. Недавно разработчики опубликовали свежий тизер, в котором показаны новые кадры игрового процесса.
Но главным событием стал анонс старта тестирования режима «Арена». Разработчики сообщили, что с 5 марта открыт приём заявок на участие в тестировании. Однако количество мест ограничено, поэтому действует правило: «первый пришёл – первый подал».
Тест режима «Арена» продлится с 17 по 28 марта. Это отличная возможность оценить Olden Era до выхода в ранний доступ. Разработчики приглашают всех желающих принять участие и сразиться на Арене! Запросить доступ можно прямо на странице игры в Steam.
Отлично.
ну я же не только на пг сижу,пример из остальных форумах: из 10 челов, ну 2 вякнули - 8 норм,а на пг из 10 - 9 вякнули - 1 вообще не понимает где он.
а ты где? ты чет в своей же статистике запутался
Почему они не сделали стиль как в 3 героях, было бы намного лучше.
А почему должны? Мне такой стиль больше нравится чем шероховатые модельки с минимум полигонов, поля боя тоже выглядят лучше и контрастнее.
все ждал приглашения на збт, а тут такое