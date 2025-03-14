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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 162 оценки

Авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era показали новый геймплейный тизер и объявили о старте теста режима "Арена"

butcher69 butcher69

Выход Heroes of Might & Magic: Olden Era приближается, и студия Unfrozen продолжает раскрывать новые подробности. Недавно разработчики опубликовали свежий тизер, в котором показаны новые кадры игрового процесса.

Но главным событием стал анонс старта тестирования режима «Арена». Разработчики сообщили, что с 5 марта открыт приём заявок на участие в тестировании. Однако количество мест ограничено, поэтому действует правило: «первый пришёл – первый подал».

Тест режима «Арена» продлится с 17 по 28 марта. Это отличная возможность оценить Olden Era до выхода в ранний доступ. Разработчики приглашают всех желающих принять участие и сразиться на Арене! Запросить доступ можно прямо на странице игры в Steam.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Space marine286

Отлично.

2
Комментарий удален
Комментарий удален
jax baron Alex40001

ну я же не только на пг сижу,пример из остальных форумах: из 10 челов, ну 2 вякнули - 8 норм,а на пг из 10 - 9 вякнули - 1 вообще не понимает где он.

1
Alex40001 jax baron

а ты где? ты чет в своей же статистике запутался

0
sa1958

Почему они не сделали стиль как в 3 героях, было бы намного лучше.

0
Hevin

А почему должны? Мне такой стиль больше нравится чем шероховатые модельки с минимум полигонов, поля боя тоже выглядят лучше и контрастнее.

0
Talendor3

все ждал приглашения на збт, а тут такое

0