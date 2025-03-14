Авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era показали новый геймплейный тизер и объявили о старте теста режима "Арена"

Выход Heroes of Might & Magic: Olden Era приближается, и студия Unfrozen продолжает раскрывать новые подробности. Недавно разработчики опубликовали свежий тизер, в котором показаны новые кадры игрового процесса.

Но главным событием стал анонс старта тестирования режима «Арена». Разработчики сообщили, что с 5 марта открыт приём заявок на участие в тестировании. Однако количество мест ограничено, поэтому действует правило: «первый пришёл – первый подал».

Тест режима «Арена» продлится с 17 по 28 марта. Это отличная возможность оценить Olden Era до выхода в ранний доступ. Разработчики приглашают всех желающих принять участие и сразиться на Арене! Запросить доступ можно прямо на странице игры в Steam.