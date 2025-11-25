Авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era следует "правилу 33%" Сида Мейера для создания идеального продолжения

Игра Heroes of Might & Magic: Olden Era продолжает привлекать внимание поклонников стратегий. Уже на стадии демоверсии проект стал самым популярным демо-стратегическим релизом в истории SteamDB, а отдельные игроки успели провести в нём более 200 часов. Такой интерес отчасти объясняется подходом разработчиков к созданию сиквела, известным как «правило 33%», заимствованным у Сида Мейера, легендарного создателя серии Civilization.

В недавнем интервью GamesRadar глава студии Unfrozen Денис Федоров рассказал, что команда активно применяет эту формулу при работе над Olden Era. Суть «правила 33%» заключается в том, что идеальный сиквел состоит из трёх частей: одна треть элементов берётся из предыдущих игр, одна треть — это улучшения и оптимизация уже знакомых механик, и оставшаяся треть — это полностью новые идеи и инновации. Такая методика позволяет сохранить баланс между ностальгией для фанатов и свежим контентом, который способен привлечь новых игроков.

Федоров подчеркнул, что «правило 33%» не является гарантией успеха. В качестве примера можно вспомнить Civilization 7, где, несмотря на попытку следовать этому принципу, игра вызвала смешанную реакцию у фанатов. Однако команда Unfrozen верит, что благодаря Olden Era им удастся создать проект, который одновременно останется верным духу серии и предложит игрокам новые впечатления. «Мы стараемся угодить всем. В конце концов, Heroes для всех», — отметил Федоров.

На данный момент разработчики получили дополнительное время для доработки Olden Era. Релиз в раннем доступе был перенесён на 2026 год, точная дата выхода пока не раскрыта. Это решение позволяет команде более тщательно проработать баланс, добавить новые механики и устранить возможные недочёты.

Тем временем демоверсия остаётся доступной в Steam, предоставляя игрокам возможность познакомиться с основными механиками и оценить уникальный подход студии. В Olden Era сохранены ключевые элементы классической серии: пошаговые сражения, развитие героев и стратегическое управление ресурсами, но вместе с этим обещаны нововведения, которые должны оживить знакомый мир.