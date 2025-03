Авторы HoMM: Olden Era рассказали об источниках вдохновения и о том, повлияла ли Ubisoft на разработку

Наверняка кому-то из вас интересно, насколько сильно на разработку Heroes of Might & Magic: Olden Era повлияла сама Ubisoft. Оказывается, почти никакого.

В интервью Катя Приходько сообщила, что французская компания - как владелец бренда Heores of Might and Magic - безусловно, имеет представление о проекте, но разработчикам предоставлена полная творческая свобода. Это означает, что они могут развивать игру в том направлении, в котором считают нужным. Это также несет в себе определенный риск, ведь в любых неудачных решениях они будут виноваты сами.

По этому поводу разработчики рассказали, что при создании игры они в первую очередь ориентировались на вторую, третью и пятую части серии. Также большим источником вдохновения стала King's Bounty, во многом напоминающая культовую HoMM.