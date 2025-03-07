Авторы HoMM: Olden Era рассказали об источниках вдохновения и о том, повлияла ли Ubisoft на разработку

Наверняка кому-то из вас интересно, насколько сильно на разработку Heroes of Might & Magic: Olden Era повлияла сама Ubisoft. Оказывается, почти никакого.
В интервью Катя Приходько сообщила, что французская компания - как владелец бренда Heores of Might and Magic - безусловно, имеет представление о проекте, но разработчикам предоставлена полная творческая свобода. Это означает, что они могут развивать игру в том направлении, в котором считают нужным. Это также несет в себе определенный риск, ведь в любых неудачных решениях они будут виноваты сами.
По этому поводу разработчики рассказали, что при создании игры они в первую очередь ориентировались на вторую, третью и пятую части серии. Также большим источником вдохновения стала King's Bounty, во многом напоминающая культовую HoMM.
Хорошо, если так.
Мне кажется главная придирка ветеранов Героев это то что новая игра не является Героями 3. На остальное даже не смотрят
Нет главная придирка это визуальный стиль аля мобилка, как вообще можно было сделать хуже тех же 5 героев ?
Вообще не понимаю эту претензию. Герои3 тоже есть на мобилках это значит что и у неё стиль как на мобилках?
и где же там мобилка? глазки промой водой а не кислотой.
Герои 3 когда вышли ?
Промой тебе это больше нужно раз ты не видишь
Выглядит схоже с 5 частью и тоже от наших разрабов. Надеюсь, получится годной.
Выкатывайте уже ранний доступ, с удовольствием куплю гляну.
В любом случае, пока владельцы Юбижопы, всегда виноваты будут юбижопы. Но пока шансы есть что те разрабы сделают как надо. Жаль что не покажут последствий Армагеддона от мерения пипирками двух дебилов из-за которых Энрот бабахнуло.
Но почему визуал лучше у игры 20 летней давности?
Не лучше.
Лучше
Не лучше
ты хоть аргументируй чем и почему лучше. Общий вайб героев 3х пока сохранен в этой Олден Эре. А скрин из другой игры сделан под другой типаж все-таки.
с самой серии незнаком, но так как игру делают русские то обязательно поиграю посмотрю что наши создали
какая-то мобилка. не тянет на большой проект. на мой личный взгляд пока даже Songs of conquest выглядит куда как лучше.
Точно мобилка? А я вижу хороший визуальный стиль и приятную картинку.
ну по мне так именно мобильный. не крутое 3д не хороший пиксель арт. а такое простецкое мобильное. чтоб любой телефон или планшет тянул.
Когда какой-нибудь warcraft 3 frozen throne. Тоже надо говорить про то что он как мобилка.
а фрозентрон в 25-ом году вышел?
Где это ты там увидел ?
туалетной бумаги этой конторе
У тебя весеннее обострение что ли?
Тебя так почитай , так везде только один негатив от тебя идет , будто желчь из тебя разливается , если тебе эта игра не интересна , для чего вонять тут ? Что твои желчные посты изменят ? Будь проще .
я тебе что то запрещаю? как то тебя ущемляю? играй вперед только не плачься потом в отзывах. то что у тебя там воняет чем то я хз . Игра на стадии концепта уже кучей гвна была
Я не имею привычки критиковать то что еще не вышло . Всегда удивлялся людям которые это делают , будто тут собрались одни "внуки Ванги" .
ну твое дело твои привычки я тут причем?
и что что я критикую то что еще не вышло?
чувства фанатиков ранил? сердечко разработчикам разбил?