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Heroes of Might & Magic: Olden Era 2-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 156 оценок

Авторы HoMM: Olden Era рассказали об источниках вдохновения и о том, повлияла ли Ubisoft на разработку

Procy_on
Новости

Наверняка кому-то из вас интересно, насколько сильно на разработку Heroes of Might & Magic: Olden Era повлияла сама Ubisoft. Оказывается, почти никакого.

В интервью Катя Приходько сообщила, что французская компания - как владелец бренда Heores of Might and Magic - безусловно, имеет представление о проекте, но разработчикам предоставлена полная творческая свобода. Это означает, что они могут развивать игру в том направлении, в котором считают нужным. Это также несет в себе определенный риск, ведь в любых неудачных решениях они будут виноваты сами.

По этому поводу разработчики рассказали, что при создании игры они в первую очередь ориентировались на вторую, третью и пятую части серии. Также большим источником вдохновения стала King's Bounty, во многом напоминающая культовую HoMM.

16
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Кей Овальд

Хорошо, если так.

3
Сергей Оленичев

Мне кажется главная придирка ветеранов Героев это то что новая игра не является Героями 3. На остальное даже не смотрят

2
Nodas
Мне кажется главная придирка ветеранов

Нет главная придирка это визуальный стиль аля мобилка, как вообще можно было сделать хуже тех же 5 героев ?

-3
Сергей Оленичев Nodas

Вообще не понимаю эту претензию. Герои3 тоже есть на мобилках это значит что и у неё стиль как на мобилках?

0
Tialiko Nodas

и где же там мобилка? глазки промой водой а не кислотой.

0
Nodas Сергей Оленичев

Герои 3 когда вышли ?

0
Nodas Tialiko

Промой тебе это больше нужно раз ты не видишь

0
Oksifree

Выглядит схоже с 5 частью и тоже от наших разрабов. Надеюсь, получится годной.

1
Dark1994

Выкатывайте уже ранний доступ, с удовольствием куплю гляну.

1
Tialiko

В любом случае, пока владельцы Юбижопы, всегда виноваты будут юбижопы. Но пока шансы есть что те разрабы сделают как надо. Жаль что не покажут последствий Армагеддона от мерения пипирками двух дебилов из-за которых Энрот бабахнуло.

0
Александр Гоголев

Но почему визуал лучше у игры 20 летней давности?

-1
Sergjiei

Не лучше.

6
Nodas Sergjiei

Лучше

0
mativiv

Не лучше

0
Tialiko

ты хоть аргументируй чем и почему лучше. Общий вайб героев 3х пока сохранен в этой Олден Эре. А скрин из другой игры сделан под другой типаж все-таки.

0
Кошачий комочек

с самой серии незнаком, но так как игру делают русские то обязательно поиграю посмотрю что наши создали

-4
OPen man

какая-то мобилка. не тянет на большой проект. на мой личный взгляд пока даже Songs of conquest выглядит куда как лучше.

-5
Hevin

Точно мобилка? А я вижу хороший визуальный стиль и приятную картинку.

1
OPen man Hevin

ну по мне так именно мобильный. не крутое 3д не хороший пиксель арт. а такое простецкое мобильное. чтоб любой телефон или планшет тянул.

-5
Sergjiei OPen man

Когда какой-нибудь warcraft 3 frozen throne. Тоже надо говорить про то что он как мобилка.

1
OPen man Sergjiei

а фрозентрон в 25-ом году вышел?

-1
Nodas Hevin
А я вижу хороший визуальный стиль

Где это ты там увидел ?

-2
Alex40001

туалетной бумаги этой конторе

-13
Sergjiei

У тебя весеннее обострение что ли?

2
SHTOPOR93

Тебя так почитай , так везде только один негатив от тебя идет , будто желчь из тебя разливается , если тебе эта игра не интересна , для чего вонять тут ? Что твои желчные посты изменят ? Будь проще .

1
Alex40001 SHTOPOR93

я тебе что то запрещаю? как то тебя ущемляю? играй вперед только не плачься потом в отзывах. то что у тебя там воняет чем то я хз . Игра на стадии концепта уже кучей гвна была

-6
SHTOPOR93 Alex40001

Я не имею привычки критиковать то что еще не вышло . Всегда удивлялся людям которые это делают , будто тут собрались одни "внуки Ванги" .

0
Alex40001 SHTOPOR93

ну твое дело твои привычки я тут причем?

и что что я критикую то что еще не вышло?

чувства фанатиков ранил? сердечко разработчикам разбил?

-5