Бесконечные заряды у стрелков и восемь кампаний: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era поделились новыми деталями

Студия Unfrozen поделилась новыми подробностями о предстоящей стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era, действие которой развернется до событий первой игры франшизы. В раннем доступе планируется всего восемь миссий сюжетной кампании, но разработчики не исключают возможности их увеличения.

Каждая фракция получит 18 героев, не считая уникальных персонажей основной истории. Игра намекнет на знакомые отсылки к прошлым частям, а также покажет живых героев, которые позже стали нежитью или элементалями.

Важной новинкой станет участие искусственного интеллекта, который будет управлять вспомогательными персонажами. Эти герои займутся сбором ресурсов, артефактов и войск, адаптируя свою стратегию по мере развития событий.

Механики магии останутся узнаваемыми: гильдии магов будут иметь разные максимальные уровни в зависимости от фракции. У городов появятся специализации, влияющие на доступные заклинания, а у стрелков останется неограниченный запас выстрелов, как в Heroes VII, но штраф к дальним целям будет зависеть от расстояния.

Механика зон контроля из шестой и седьмой частей исключена из-за смешанных отзывов игроков.

Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет во втором квартале 2025 года на ПК с русскими субтитрами.