Чарт продаж Steam удивляет: контроллер обгоняет игры, а Olden Era и Forza Horizon 6 уверенно набирают обороты

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 28 апреля по 5 мая 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Необычная картина сложилась в недельном чарте Steam: первое место занял не игровой хит, а обновлённый Steam Controller. Устройство быстро раскупили, и, как это часто бывает с дефицитом, в дело тут же вмешались перекупщики. Впрочем, сам факт лидерства «железа» в общем рейтинге лишний раз показывает, насколько экосистема Valve давно вышла за рамки просто магазина игр.

Среди проектов лидером стала Heroes of Might and Magic: Olden Era — и это уже более ожидаемый результат. Игра не только возглавила программный сегмент, но и, по сообщениям издателей, окупилась за первые сутки. Более того, её добавили в списки желаемого свыше 1,5 млн пользователей — показатель, который обычно характерен для куда более громких релизов. На этом фоне видно, что интерес к классическим стратегиям никуда не исчез, а просто ждал правильного возвращения.

Отлично чувствует себя и Forza Horizon 6, предзаказы которой заметно выросли на фоне скорого релиза и выхода в подписке. Это типичный пример «длинного старта», когда хайп нарастает ближе к дате выхода.

Наконец, неожиданным успехом отметилась Far Far West — более 250 тысяч копий за двое суток для новой IP выглядят очень солидно. В целом чарт недели получился показательно разносторонним: здесь и ностальгия, и блокбастеры, и даже железо, которое внезапно всех обошло.