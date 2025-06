Четыре школы магии и алхимическая пыль: авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era раскрыли систему заклинаний

Студия Unfrozen представила новый дневник разработчиков Heroes of Might and Magic: Olden Era — духовного наследника классических «Героев», вдохновлённого золотой эрой стратегии. На этот раз создатели подробно рассказали о магии, одной из ключевых механик грядущей игры.

В Olden Era будет рекордное число заклинаний, многие из которых знакомы фанатам по предыдущим частям серии. Одни работают прямо на поле боя, другие — на карте мира. Все чары разделены на четыре школы магии, каждая из которых названа в честь великого мага:

Арина (золотая) — магия дневного света. Бафы и защита: ускорение, перезарядка умений, усиление характеристик.

Наира (фиолетовая) — ночная тень. Дебаффы: ослабление, запрет на лечение, временное усыпление врагов.

Хксмилла (красная) — первобытная магия. Стихийный урон: метеориты, ледяные вихри, молнии.

Дориа (голубая) — тайная магия. Уникальные эффекты: телепорты, ловушки, клоны, чёрные дыры.

Все заклинания разделены по пяти уровням. Изучать их герои смогут в Гильдиях магов, тратя ресурсы. Важная новинка — прокачка спеллов с помощью алхимической пыли, усиливающей эффект или урон чар.

Релиз стратегии в раннем доступе ожидается летом 2025 года.