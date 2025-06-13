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Heroes of Might & Magic: Olden Era Лето 2025
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.1 200 оценок

Четыре школы магии и алхимическая пыль: авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era раскрыли систему заклинаний

butcher69 butcher69

Студия Unfrozen представила новый дневник разработчиков Heroes of Might and Magic: Olden Era — духовного наследника классических «Героев», вдохновлённого золотой эрой стратегии. На этот раз создатели подробно рассказали о магии, одной из ключевых механик грядущей игры.

В Olden Era будет рекордное число заклинаний, многие из которых знакомы фанатам по предыдущим частям серии. Одни работают прямо на поле боя, другие — на карте мира. Все чары разделены на четыре школы магии, каждая из которых названа в честь великого мага:

  • Арина (золотая) — магия дневного света. Бафы и защита: ускорение, перезарядка умений, усиление характеристик.
  • Наира (фиолетовая) — ночная тень. Дебаффы: ослабление, запрет на лечение, временное усыпление врагов.
  • Хксмилла (красная) — первобытная магия. Стихийный урон: метеориты, ледяные вихри, молнии.
  • Дориа (голубая) — тайная магия. Уникальные эффекты: телепорты, ловушки, клоны, чёрные дыры.

Все заклинания разделены по пяти уровням. Изучать их герои смогут в Гильдиях магов, тратя ресурсы. Важная новинка — прокачка спеллов с помощью алхимической пыли, усиливающей эффект или урон чар.

Релиз стратегии в раннем доступе ожидается летом 2025 года.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
A E
ожидается летом 2025 года

в стимчике стоит Q2 - до конца июня должны выпустить

Спойлер

быстрее бы. ждать больше невмоготу

4
crawlingroof

Симпотная селянка, с ховорком.
-Хау мач воч?

-Сикс воч.

-Сач мач?!

-Хум хау.

-МГИМО финишт ту?

-Аск?

4