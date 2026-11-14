Для Heroes of Might and Magic: Olden Era вышел патч 0.82.09 с балансными правками

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили небольшое обновление 0.82.09, в котором скорректировали работу таймера, усилили молитвы навыка "Праведность", ослабили Красного дракона, снизили агрессивность компьютерного противника, изменили размеры стеков в режиме "Арена" и исправили ряд ошибок.

Теперь ожидание и пропуск хода в бою отнимают как минимум одну секунду от таймера, а при быстром пропуске нескольких ходов подряд секунда вычитается за каждое действие. На нормальной сложности ИИ-герои больше не используют заклинания "Дверь измерений" и "Второе дыхание", на умеренной - только "Второе дыхание". Кроме того, настроены многие параметры поведения искусственного интеллекта, из-за чего он стал играть менее агрессивно.

Были проведены многочисленные правки баланса. В шаблонах исправлена ошибка с тройным приростом внешних жилищ существ в одной из боковых зон на карте Jebus Cross, а на Exodus увеличено количество объектов, дающих опыт, и общих ресурсов в стартовых зонах.

В режиме "Арена" изменены размеры стеков существ, особенно высокоуровневых, из-за пересмотра формулы атаки и защиты - значения приведены для базового, улучшенного и альтернативного улучшения. Также исправлена работа закона Храма "Священная защита", а артефакт "Тактическое руководство" больше не позволяет просматривать подробную информацию о вражеском герое в бою.

Студия также сообщила, что активно работает над следующим крупным обновлением, которое планируется выпустить до конца года - среди прочего оно включит несколько новых карт для любителей PvE. Разработчики попросили игроков оставить отзыв в Steam, отметив, что это поможет игре и команде.