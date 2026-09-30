Для HoMM: Olden Era вышло крупное обновление, добавляющее режим, которого игроки ждали с момента выхода

Всего через несколько недель после выпуска предыдущего патча студия Unfrozen представила ещё одно крупное обновление для Heroes of Might and Magic: Olden Era.

Самым важным нововведением в версии 0.81.02 стала долгожданная система альянсов, позволяющая игрокам объединяться с друзьями как в PvE, так и в PvP-режимах. Теперь можно вместе выступать против компьютерных противников или соревноваться с другими командами — например, в дуэлях формата «2 на 2».

Важно отметить, что разработчики не ограничились лишь общей целью для союзников. Игроки могут использовать ряд дополнительных механик, облегчающих координацию действий. Ключевые особенности:

непрерывные одновременные ходы — союзники могут действовать параллельно, не дожидаясь завершения хода другого игрока;

общий «туман войны» — участники команды видят открытые друг другом области карты и планируемые маршруты передвижения союзников;

обмен ресурсами — игроки могут не только передавать ресурсы, но и отправлять запросы на их получение; обмен армиями и артефактами — герои могут обмениваться отрядами и снаряжением, в том числе дистанционно, используя порталы и заклинание «Карманное измерение»;

общая победа — для успеха всей команды достаточно, чтобы условия победы выполнил хотя бы один из союзников.

Для нового режима подготовлено пять дополнительных шаблонов карт. Разработчики также сообщили, что в будущем поддержка альянсов будет добавлена ​​в дополнительные сценарии и уже существующие локации. Кроме того, они не исключают внедрения более продвинутых функций, если сообщество проявит к ним интерес.

Вторым важным нововведением стал продвинутый генератор случайных карт. Хотя подобный инструмент был доступен в Olden Era с самого начала раннего доступа, ранее он опирался на заранее созданные шаблоны. Это обеспечивало баланс игрового процесса, но ограничивало непредсказуемость исследования мира.

Теперь, идя навстречу ожиданиям сообщества, студия Unfrozen Studios добавила возможность создания полностью случайных карт, внешний вид и наполнение которых зависят от параметров, заданных игроком. Игроки могут самостоятельно определять такие факторы, как размер карты, количество участников, изобилие ресурсов, уровень сложности, условия победы и симметрия карты.

На данный момент новая функция доступна только в одиночном режиме через опцию «Быстрый старт». Существующая система шаблонов осталась без изменений, однако пользователи получили доступ к более подробным описаниям отдельных карт.

Помимо двух ключевых нововведений, обновление 0.81.02 для Heroes of Might and Magic: Olden Era привносит и ряд других важных изменений:

переработанное меню сохранения и загрузки — сохранения разделены на категории, а новые фильтры и опции сортировки упрощают поиск конкретного файла;

расширенное «Колесо реакций» — добавлены новые эмодзи, а также возможность использовать их не только на карте мира, но и во время сражений или в городах;

улучшенная система подбора соперников (матчмейкинг) — изменен метод расчета рейтинговых очков, внедрены механизмы выявления нечестных игроков, а таблица рейтинга была сброшена; Технические исправления — устранено множество ошибок, в том числе связанных с работой юнитов, заклинаний, артефактов и искусственного интеллекта.

По случаю выхода обновления студия Unfrozen также рассказала о дальнейшем развитии Heroes of Might and Magic: Olden Era. Разработчики сообщили, что им удалось достичь ключевых целей, намеченных на третий квартал 2026 года, поэтому теперь они могут сосредоточиться на новых нововведениях, запланированных на конец года.

Предстоящее обновление включает в себя масштабную корректировку баланса. В частности, оно принесет переработку фракционной способности «Храма» (Temple), изменения в системе процентных бонусов к урону, а также новые артефакты и способности. Однако до выхода обновления...Обновление, доступное всем игрокам, будет доступно для тестирования в публичной бета-версии.

Интересно, что обновление также представит двух новых существ. Первое — это «величественное, классическое существо, давно известное поклонникам серии», а второе — совершенно «новый, ловкий и загадочный» обитатель мира Энрота, хотя, как подчёркивают разработчики, подобные существа появлялись и в других фэнтезийных вселенных. Личность каждого из них пока остаётся загадкой, но поклонники «Хиролса», вероятно, быстро расшифруют силуэты ниже.

О игроках-одиночках тоже не забыли. Разработчики планируют представить новые PvE-карты и сценарии в октябре. Параллельно ведётся интенсивная работа над искусственным интеллектом, который будет изучать новые приёмы и тактики, чтобы представлять большую сложность для игроков.

Наконец, разработчики заверили, что намерены последовательно реализовывать свои планы, даже если внедрение некоторых функций потребует больше времени. Они также подчеркнули, что продолжают разрабатывать игру, ориентируясь как на поклонников PvE, так и на поклонников PvP.