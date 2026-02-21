Джон Ван Канегем рассказал о создании франшизы Might and Magic и оценил новую часть Olden Era

Разработчики из студии Unfrozen, которые сейчас трудятся над игрой Heroes of Might and Magic: Olden Era, опубликовали большое интервью с создателем культовой вселенной Джоном Ван Канегемом. В ходе беседы легендарный геймдизайнер поделился воспоминаниями о зарождении серии, технических трудностях прошлого и высказал свое мнение о грядущей новинке.

Отвечая на вопросы команды, Джон рассказал, что его путь в индустрию начался с увлечения настольными ролевыми играми и комплексными стратегиями. Желание играть каждый день без необходимости постоянно собирать компанию друзей подтолкнуло его к самостоятельному изучению программирования. Название Might and Magic родилось из базовой концепции игрового баланса, где физическая сила, то есть might, противопоставлялась магическим способностям, то есть magic. Для подбора идеального названия разработчик использовал словарь синонимов, чтобы слова максимально точно соответствовали фэнтезийной тематике.

Одной из главных особенностей стратегического ответвления стали отряды существ, объединенные в единые группы. По словам Ван Канегема, эта идея пришла из настольных игр с их акцентом на управление ресурсами. В его стратегической видеоигре нанимаемые существа сами стали своеобразным ресурсом, который игрок копит, распределяет и расходует в тактических сражениях.

Геймдизайнер также затронул тему необычного смешения классического фэнтези и научной фантастики. Будучи большим поклонником сериала Звездный путь, он внедрил космические технологии в свои ранние проекты. Позже этот подход привел к разработке скандально известного футуристического города Кузница для игры Heroes of Might and Magic 3. Однако из-за массового недовольства фанатов, желавших видеть только чистое фэнтези, от этой фракции пришлось отказаться. Своей же самой любимой игрой в оригинальной ролевой линейке создатель назвал World of Xeen, поскольку она позволила объединить два независимых мира в один масштабный проект.

В завершении разговора Джон Ван Канегем поделился своими впечатлениями от ранней версии Heroes of Might and Magic: Olden Era. Основатель серии признался, что проект выглядит потрясающе, и высоко оценил работу студии Unfrozen. Он отметил, что новая игра успешно улавливает суть классических второй и третьей частей вселенной, гармонично внедряя при этом множество свежих идей. Ван Канегем подчеркнул, что многие из этих новых механик обсуждались еще внутри его старой команды в девяностых годах, но тогда их невозможно было реализовать из-за технических ограничений компьютерного железа того времени.