Этрик Безумный возвращается: Unfrozen рассказали про героя Некрополиса в Heroes of Might & Magic: Olden Era

Студия Unfrozen, работающая над стратегией Heroes of Might & Magic: Olden Era, продолжает делиться подробностями игры. В этот раз разработчики рассказали про одного из героев Некрополиса - Этрика.
Он известен под множеством титулов - Первый Некромант, Древний, Отшельник и Отец-основатель. Энрот помнит Этрика как одну из самых влиятельных фигур в истории, существовавшую многие века ещё до того, как он сыграл ключевую роль в противостоянии Сандро и его плану окутать Антагарич "Тенью Смерти".
Когда-то Этрик был одарённым, но замкнутым магом из Бракады. Его интерес к запретным искусствам привёл к тому, что он слишком глубоко погрузился в магию смерти – силы, которые не должны были быть доступны смертным. После предательства, едва не стоившего ему жизни, он обратился к нежити ради спасения и стал личем. С тех пор он скрывается среди живых, преследуя тайные цели. В мире всё чаще ходят слухи о его судьбе, и теперь его зовут Этриком Безумным.
- Фракция: Некрополис
- Класс: Некромант
- Специализация: Прикованный к гробнице. Рост личей в городах героя увеличен на 2. Под командованием Этрика личи получают +1 к скорости, +1 к инициативе и +20% к здоровью. Кроме того, их атака и защита повышаются на 1 за каждые 3 уровня героя, а вражеские личи теряют те же показатели атаки и защиты.
Выход Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 2026 год.
вы в курсе что демку постоянно дорабатывают и патчили уже два раза? и ещё будут патчить много раз до выхода игры, мне как казуалу контента демки просто за глаза и я не вижу смысла покупать полную версию
Юра, очнись. В демке патчами исправили только несколько явных раздражающих косяков и багов.
Полная версия - это как DLC к ETS2. Можно нарезать круги по одной и той же территории, а можно менять текстуры за окном.
Надеюсь, что PvP будет с самого начала раннего доступа. Так быстрее исправят явные просчеты баланса и недоработки механик, когда всего много, а пользуешься от силы 30-40%, т.к. остальное - просто неэффективно.