Этрик Безумный возвращается: Unfrozen рассказали про героя Некрополиса в Heroes of Might & Magic: Olden Era

Студия Unfrozen, работающая над стратегией Heroes of Might & Magic: Olden Era, продолжает делиться подробностями игры. В этот раз разработчики рассказали про одного из героев Некрополиса - Этрика.

Он известен под множеством титулов - Первый Некромант, Древний, Отшельник и Отец-основатель. Энрот помнит Этрика как одну из самых влиятельных фигур в истории, существовавшую многие века ещё до того, как он сыграл ключевую роль в противостоянии Сандро и его плану окутать Антагарич "Тенью Смерти".

Когда-то Этрик был одарённым, но замкнутым магом из Бракады. Его интерес к запретным искусствам привёл к тому, что он слишком глубоко погрузился в магию смерти – силы, которые не должны были быть доступны смертным. После предательства, едва не стоившего ему жизни, он обратился к нежити ради спасения и стал личем. С тех пор он скрывается среди живых, преследуя тайные цели. В мире всё чаще ходят слухи о его судьбе, и теперь его зовут Этриком Безумным.

Фракция: Некрополис

Некрополис Класс: Некромант

Некромант Специализация: Прикованный к гробнице. Рост личей в городах героя увеличен на 2. Под командованием Этрика личи получают +1 к скорости, +1 к инициативе и +20% к здоровью. Кроме того, их атака и защита повышаются на 1 за каждые 3 уровня героя, а вражеские личи теряют те же показатели атаки и защиты.

Выход Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 2026 год.