Фракция из Heroes of Might and Magic: Olden Era, подвергавшаяся многочисленной критике, была значительно улучшена

Фракция Некрополис из Heroes of Might and Magic: Olden Era была впервые представлена ​​в 2024 году. Теперь Unfrozen Studios возвращается к этой теме и показывает, как многие её элементы были изменены в ответ на отзывы игроков. Опубликованные кадры ясно показывают, что разработчики учли пожелания фанатов.

Одно из самых значительных изменений по сравнению с бета-версией игры — это переработка некоторых моделей персонажей. Кроме того, разработчики добавили возможность приближения к любому юниту на поле боя. Эта функция позволяет гораздо лучше рассмотреть модели и анимацию.

В кадрах также представлены герои Некрополиса, которые разделены на два класса: Рыцари Смерти и Некроманты. Кроме того, показаны все юниты фракции и их улучшения.

На первом уровне представлены классические и хорошо известные юниты, такие как скелет, скелет-воин и скелет-арбалетчик. Это основные юниты, которые — в соответствии с традициями серии — будут служить пушечным мясом.

Например, на четвёртом уровне всё становится намного интереснее. Здесь вы можете выбрать таких юнитов, как Могильщик, Торговец Смерти и Смотритель Псарни. У них есть атаки дальнего действия, способные поражать врагов в пределах одного гекса.

В целом, игра получила очень позитивные отзывы от сообщества. Игроки хвалят разработчиков прежде всего за изменения в дизайне персонажей, особенно за Рыцарей Ужаса, которые, по их мнению, выглядят намного лучше, чем в демоверсии Olden Era.

Не знаю, как это объяснить, но всё выглядит более отполированным по сравнению с демоверсией, и мне это очень нравится. Не могу дождаться начала раннего доступа.

Немного раздражало, что модели выглядели угловатыми и мультяшными, но это обновление исправило это. Спасибо, Unfrozen. Вы действительно знаете, что нужно улучшить и где.

Много отполированных и качественных анимаций. Это те игры, которые я всегда покупаю в день релиза. Разработчики не экономят на качестве. Продолжайте в том же духе!.

Всё указывает на то, что Necropolis в Heroes of Might and Magic: Olden Era движется в очень хорошем направлении, и дальнейший контент может только подогреть ожидание запуска раннего доступа, который запланирован на этот год.