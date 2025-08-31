ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 4-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 243 оценки

Heroes of Might and Magic исполнилось 30 лет - разработчики Olden Era поздравили фанатов

IKarasik IKarasik

31 августа культовой серии Heroes of Might and Magic исполнилось 30 лет. Первая часть легендарной пошаговой стратегии вышла в 1995 году и с тех пор успела завоевать сердца миллионов игроков по всему миру.

К юбилею присоединилась и студия Unfrozen, работающая над новой игрой во вселенной — Heroes of Might and Magic: Olden Era. В своём обращении к сообществу разработчики отметили значимость даты и выразили благодарность фанатам:

«30 лет назад желание нескольких энтузиастов стало мечтой целых поколений. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в это наследие. Пусть ваши сундуки всегда полны золота, а катапульты бьют прямо в башни!»

Кроме поздравлений, студия намекнула на грядущее событие. Уже 9 октября состоится специальная трансляция, посвящённая франшизе Might and Magic. Зрителей ждут анонсы, конкурсы и розыгрыши, а также новые подробности об Olden Era.

Комментарии: 6
Ивасик

В ГМиМ 4 божественная музыка саундтреков.

kedmaker
Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в это наследие.

Не подведите!

InkubatorKlef

ты жить не сможешь?ыыы,не подведите,ыыы

kedmaker InkubatorKlef

Очередной обладатель горшка вместо головы, в который кто-то насрал, а потом настучал, от чего он треснул и потёк

InkubatorKlef

плевать вообще

A E
ваши сундуки всегда полны золота

XP и побольше

