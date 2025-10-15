Heroes of Might and Magic: Olden Era набрала миллион вишлистов в Steam

Следующая глава легендарной серии Heroes of Might and Magic стремительно набирает популярность. Издатель Hooded Horse и студия Unfrozen сообщили, что их новая игра — Heroes of Might and Magic: Olden Era — собрала более 1 миллиона добавлений в список желаемого на Steam. Это позволило проекту занять 15-е место среди самых ожидаемых игр платформы.

Демо-версия Olden Era, вышедшая в рамках Steam Next Fest октября 2025 года, также показала впечатляющие результаты: более 2000 отзывов и пиковое число игроков — 24 000 человек, что сделало её одной из самых популярных демо-игр в истории сервиса. Игрокам уже доступны четыре фракции и три одиночных режима, демонстрирующие основу будущей стратегии.

Генеральный директор Unfrozen Денис Фёдоров поблагодарил фанатов серии за поддержку:

«Мы невероятно рады такому приёму демо-версии. Это вдохновляет нас довести Olden Era до совершенства к моменту релиза в раннем доступе в следующем году».

Руководитель Hooded Horse Тим Бендер добавил, что проект создаётся «с искренней любовью к классическим Heroes» и поблагодарил Ubisoft за доверие и поддержку разработки.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе на ПК в 2026 году. Игра обещает сохранить дух классических частей, объединяя пошаговую стратегию и глубокие тактические сражения, за которые миллионы фанатов любят эту серию.