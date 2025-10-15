ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.1 298 оценок

Heroes of Might and Magic: Olden Era набрала миллион вишлистов в Steam

Следующая глава легендарной серии Heroes of Might and Magic стремительно набирает популярность. Издатель Hooded Horse и студия Unfrozen сообщили, что их новая игра — Heroes of Might and Magic: Olden Era — собрала более 1 миллиона добавлений в список желаемого на Steam. Это позволило проекту занять 15-е место среди самых ожидаемых игр платформы.

Демо-версия Olden Era, вышедшая в рамках Steam Next Fest октября 2025 года, также показала впечатляющие результаты: более 2000 отзывов и пиковое число игроков — 24 000 человек, что сделало её одной из самых популярных демо-игр в истории сервиса. Игрокам уже доступны четыре фракции и три одиночных режима, демонстрирующие основу будущей стратегии.

Генеральный директор Unfrozen Денис Фёдоров поблагодарил фанатов серии за поддержку:

«Мы невероятно рады такому приёму демо-версии. Это вдохновляет нас довести Olden Era до совершенства к моменту релиза в раннем доступе в следующем году».

Руководитель Hooded Horse Тим Бендер добавил, что проект создаётся «с искренней любовью к классическим Heroes» и поблагодарил Ubisoft за доверие и поддержку разработки.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе на ПК в 2026 году. Игра обещает сохранить дух классических частей, объединяя пошаговую стратегию и глубокие тактические сражения, за которые миллионы фанатов любят эту серию.

UnbearableSavage

Взяли тройку, накатили графоний, добавили пару механик - успех гарантирован!

Gang Bangins

Вайба тройки, всё равно нет (

A E Gang Bangins

К счастью нет и вайба всратой пятой части

Xentart Gang Bangins

Там и вайба пятёры не очень. Очень смешанные, но приятные чувства у меня от демки. Те косяки, что я заметил, явно в релиз не уйдут - слишком очевидные.

A E

надеюсь все плаксы "графика с мобилок" поперхнулись чаем.

Алексий Бяконт

Напомни-ка, какой объём у игры из знаменитой серии; 4 гигабайта или 8? Это - стратежка времён PS3.

A E Алексий Бяконт

Судим о качестве игры по размеру?)

Алексий Бяконт

А помните, поляки тоже набрали миллион хотелок для The Alters. В итоге - игра провалилась, а разрабы ушли делать Frostpunk 1886.

Эдмон Дантес

Учитывай, что у Альтерс довольно дорогой ценник был, а в студии у них 300 человек работает.

0ncnjqybr

The Alters это никому не известный новый ip. А герои знаковая серия. Да еще и от разрабов пятерки.

Alex40001 0ncnjqybr

где разрабы 5?

Fronyx

Вши глистов