Heroes of Might and Magic: Olden Era набрала миллион вишлистов в Steam

Следующая глава легендарной серии Heroes of Might and Magic стремительно набирает популярность. Издатель Hooded Horse и студия Unfrozen сообщили, что их новая игра — Heroes of Might and Magic: Olden Era — собрала более 1 миллиона добавлений в список желаемого на Steam. Это позволило проекту занять 15-е место среди самых ожидаемых игр платформы.
Демо-версия Olden Era, вышедшая в рамках Steam Next Fest октября 2025 года, также показала впечатляющие результаты: более 2000 отзывов и пиковое число игроков — 24 000 человек, что сделало её одной из самых популярных демо-игр в истории сервиса. Игрокам уже доступны четыре фракции и три одиночных режима, демонстрирующие основу будущей стратегии.
Генеральный директор Unfrozen Денис Фёдоров поблагодарил фанатов серии за поддержку:
«Мы невероятно рады такому приёму демо-версии. Это вдохновляет нас довести Olden Era до совершенства к моменту релиза в раннем доступе в следующем году».
Руководитель Hooded Horse Тим Бендер добавил, что проект создаётся «с искренней любовью к классическим Heroes» и поблагодарил Ubisoft за доверие и поддержку разработки.
Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе на ПК в 2026 году. Игра обещает сохранить дух классических частей, объединяя пошаговую стратегию и глубокие тактические сражения, за которые миллионы фанатов любят эту серию.
Взяли тройку, накатили графоний, добавили пару механик - успех гарантирован!
Вайба тройки, всё равно нет (
К счастью нет и вайба всратой пятой части
Там и вайба пятёры не очень. Очень смешанные, но приятные чувства у меня от демки. Те косяки, что я заметил, явно в релиз не уйдут - слишком очевидные.
надеюсь все плаксы "графика с мобилок" поперхнулись чаем.
Напомни-ка, какой объём у игры из знаменитой серии; 4 гигабайта или 8? Это - стратежка времён PS3.
Судим о качестве игры по размеру?)
А помните, поляки тоже набрали миллион хотелок для The Alters. В итоге - игра провалилась, а разрабы ушли делать Frostpunk 1886.
Учитывай, что у Альтерс довольно дорогой ценник был, а в студии у них 300 человек работает.
The Alters это никому не известный новый ip. А герои знаковая серия. Да еще и от разрабов пятерки.
где разрабы 5?
Вши глистов