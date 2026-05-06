Heroes of Might and Magic: Olden Era получила четвертый патч - разработчики чинят мультиплеер и ИИ

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили четвертое обновление v. 0.80.12, сосредоточившись на самых болезненных проблемах раннего доступа — сетевой игре и стабильности. Это не контентный апдейт, а скорее «ремонт на ходу», но именно такие патчи сейчас особенно важны для удержания аудитории.

Главное исправление касается вылетов в матчах с тремя и более игроками — ошибка возникала при использовании способностей юнитов и могла буквально ломать партии. Также поправили локализацию и ряд мелких багов, что выглядит стандартно, но на фоне сетевых проблем — скорее приятный бонус.

Разработчики прямо признают: мультиплеер пока нестабилен, а в некоторых регионах есть сложности с подключением. При этом отдельно отмечается работа над балансом ИИ — и это хороший сигнал, ведь именно «глупый» компьютер чаще всего подрывает интерес к подобным стратегиям на длинной дистанции.

В целом ситуация типичная для раннего доступа: игра уверенно стартовала, но теперь проходит проверку на прочность. Важно, что команда реагирует быстро и открыто — это выгодно отличает проект от многих релизов, где проблемы игнорируются неделями. Если темп сохранится, у Olden Era есть все шансы закрепиться как достойный наследник классической серии, а не просто ностальгический эксперимент.