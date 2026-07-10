Heroes of Might and Magic: Olden Era получила хотфикс 0.80.34 с исправлениями после крупного патча

Студия Unfrozen представила обновление 0.80.34 для Heroes of Might and Magic: Olden Era, которое представляет собой набор оперативных хотфиксов, выпущенных вслед за масштабным предыдущим патчем.

Среди ключевых изменений - исправление критических ошибок, которые приводили к сбоям в игре на турнирном шаблоне Jebus Tournament, где отсутствие стартового героя одного из участников на начало боя больше не ломает игровой процесс. Также починили горячую клавишу Удара героя, исправили некорректную работу таймера при остановке одновременных ходов и устранили вылеты, связанные с применением способностей в режиме арены.

Кроме того, разработчики пересмотрели баланс магических классов: изменения прошлого патча слишком сильно ослабили героев-магов в арене, поэтому количество существ при драфте было снижено, а навык Волшебство получил усиление.

Дополнительно были внесены правки в игровые шаблоны: со Sprint окончательно убраны Конюшни, стартовая территория в Jebus Tournament стала чуть меньше, а также немного ослаблены обычные и главные охранники. На шаблоне Helltide больше не могут появляться Точки баланса на боковых территориях игроков.