Heroes of Might and Magic: Olden Era получила крупный хотфикс исправляющий турниры, локализацию и сеть

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили хотфикс v.0.81.04. Обновление исправляет проблемы с турнирными боями, включая случаи, когда они не загружались или не начинались, а также вносит правки в локализацию.

В игре появился индикатор, показывающий, когда взаимодействие с героями или объектами недоступно, а также четыре новые реакции. В лобби и шаблонах исправлена ошибка, из-за которой турнирный бой не загружался, если первая дата турнира приходилась на первый день игры: теперь его нельзя выбрать при планировании. Также исправлена ошибка, из-за которой турнирный бой не начинался, если бои шли один за другим, и поправлено отображение количества альянсов в шаблонах.

На арене устранено наложение подсказок для «Пространственных силков» во время драфта. В бою исправлена ошибка, из-за которой отряды под действием «Разложения» не могли атаковать в ближнем бою. В локализации добавлена недостающая венгерская локализация, исправлен перевод кнопки «Обновить» на нескольких языках, поправлена характеристика «Знания», ошибочно заменённая на «Атаку», и отображение столбца «Количество игроков» в окне выбора шаблона.

В разделе стабильности и сети исправлена ошибка, из-за которой запуск игры из онлайн-лобби мог завершиться неудачей при медленном или нестабильном соединении, а также зависание хода при взаимодействии с «Могилой безымянного героя» или «Алтарём четырёх мудрецов» в момент, когда противник входил в свой город или в бой.

Разработчики поблагодарили игроков за отчёты и попросили продолжать присылать сообщения об ошибках.