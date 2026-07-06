Heroes of Might and Magic: Olden Era получила масштабное обновление с переработкой некромантии, интерфейса и баланса

Разработчики из студии Unfrozen совместно с издательством Ubisoft официально выпустили масштабный контентный патч под названием Necromancy Update. Свежее обновление под номером 11 уже доступно для автоматического скачивания всем пользователям персональных компьютеров. Данный апдейт целиком и полностью сфокусирован на глобальной переработке ключевых механик фракции Некрополис, масштабных изменениях в балансе существ, а также на долгожданных улучшениях графического интерфейса и исправлении старых программных ошибок.

Главным направлением текущего патча стала комплексная модернизация классического навыка «Некромантия», которая кардинально меняет логику пополнения рядов вашей армии мертвецов после успешных сражений. Создатели полностью изменили баланс стоимости и эффективности заклинаний магии Смерти, а также скорректировали боевые характеристики скелетов, вампиров и личей, чтобы сделать фракцию более конкурентоспособной в сетевых матчах. Дополнительно команда переработала стартовые бонусы некоторых героев Некрополиса и добавила уникальные пассивные перки для древа законов этой фракции.

Важным шагом для повышения удобства игры стало внедрение множества полезных изменений в пользовательский интерфейс, о которых активно просило игровое сообщество. Разработчики улучшили читаемость всплывающих подсказок, обновили визуальное отображение шкал инициативы в бою, а также добавили новые иконки уведомлений для ресурсов и магии. Технический отряд студии успешно устранил серию неприятных багов, приводивших к рассинхронизации во время PvP-дуэлей, зависанию анимаций у некоторых существ и некорректной генерации нейтральных лагерей на случайных картах.

Помимо фракционных правок, разработчики внесли кардинальные изменения в глобальный баланс нейтральных существ и переписали алгоритмы искусственного интеллекта на стратегической карте. Компьютерные оппоненты научились эффективнее комбинировать отряды ближнего и дальнего боя, а также начали активнее использовать защитные заклинания при обороне своих замков. Стоимость найма некоторых элитных юнитов была пересмотрена в сторону увеличения, чтобы сдержать слишком быстрое развитие игроков на ранних стадиях партии.

В заключительной части технического описания патча авторы уделили внимание оптимизации сетевого кода и исправлению работы встроенного редактора карт, который часто выдавал ошибки при сохранении ландшафта. Создатели значительно ускорили процесс загрузки многопользовательских лобби и исправили баг, ломавший отображение тумана войны у союзных фракций в командных режимах.

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