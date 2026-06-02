Heroes of Might and Magic: Olden Era получила огромный балансировочный патч 0.80.18

Студия Unfrozen выпустила масштабное обновление 0.80.18 для стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era.

Патч затронул множество игровых систем, включая навыки, заклинания, специализации героев, существ, артефакты, шаблоны карт и систему подбора противников. Разработчики из студии Unfrozen существенно переработали поднавыки экспертного уровня "Шёпота стихий", а также навык "Призыв аватара" - последний теперь позиционируется как чисто магический.

Некоторые пассивные способности существ подверглись перерасчёту. В первую очередь это коснулось "Парирования". Кроме того, опираясь на собранную статистику, студия усилила улучшенные версии существ тех отрядов, которые заметно уступали своим альтернативным вариантам.

Улучшения затронули и генератор случайных карт. Боковые территории на популярном шаблоне Jebus Cross теперь играются гораздо интереснее, а шаблоны Sprint, Harmony и Exodus были скорректированы, чтобы повысить общий темп партии. Вместе с этим разработчики обновили и пул шаблонов для матчмейкинга.

Наконец, были закрыты ряд уязвимостей и багов. В частности, создатели убрали возможность злоупотреблять отключением игры через Alt+F4, исправили ошибку, позволявшую подсматривать расстановку противника в фазе тактики, и ликвидировали баг, дававший возможность бесплатно улучшать существ.

Кроме того, разработчики применили дисциплинарные меры к игрокам, которые сознательно пользовались этими уязвимостями, чтобы нечестно побеждать в сражениях, а также призывали к их использованию других участников сообщества.

Полный список изменений патча доступен по ссылке.