Heroes of Might and Magic: Olden Era получила патч с исправлением багов, дюпов армии и проблем кампании

Heroes of Might and Magic: Olden Era получила обновление 0.80.16, и этот патч оказался куда важнее обычного набора мелких исправлений. Разработчики сосредоточились на проблемах кампании, балансе и особенно — на багах, позволявших нечестно удваивать армии и ломать ход матчей.

Авторы исправили сразу несколько серьёзных уязвимостей, связанных с гарнизонами и навыком «Личный надзор». Подобные ошибки особенно болезненны для пошаговых стратегий, где баланс и честные условия играют огромную роль. Судя по описанию патча, команда активно пытается привести Olden Era в более стабильное состояние перед следующими крупными обновлениями.

Большая часть изменений коснулась кампании и сценариев. Разработчики исправили десятки багов в заданиях, диалогах и скриптах миссий, а также доработали логику ИИ и работу территорий. Некоторые ошибки были критическими и могли полностью ломать прохождение отдельных миссий. Для поклонников классических «Героев» это особенно важно: сюжетные кампании всегда были одной из сильнейших сторон серии.

Кроме того, патч добавил альтернативную стартовую позицию камеры в боях, исправил отображение кириллицы в никах и обновил локализации. Видно, что разработчики уделяют внимание не только крупным механикам, но и мелочам, которые напрямую влияют на удобство игры.

Авторы уже подтвердили, что следующий патч выйдет на следующей неделе и будет посвящён балансу. На фоне осторожного отношения фанатов к Olden Era такой темп обновлений выглядит хорошим знаком. Пока игра всё ещё находится в стадии активной доработки, но разработчики явно стараются не повторять ошибок многих современных стратегий, которые месяцами оставляют серьёзные проблемы без внимания.