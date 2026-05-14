Heroes of Might and Magic: Olden Era получила шестой патч в раннем доступе

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили обновление 0.80.14 - уже шестой патч в раннем доступе, который направлен на устранение ошибок. Помимо этого, авторы доработали интерфейсы, пересмотрели баланс, изменили механику таймеров, улучшили искусственный интеллект и добавили ещё один уровень сложности для скирмиш-карт.

Сетевая игра

В многопользовательском режиме исправлены проблемы, вызывавшие рассинхронизацию при использовании зданий "Ледяные оковы" и "Гильдия шести ветров".

Устранены зависания в загруженных сохранениях с прерванными одновременными ходами.

Время на переподключение после разрыва соединения сокращено с шести до четырёх минут.

Улучшен поиск соперников в матчмейкинге.

Починена ошибка, из-за которой покинувший партию игрок не исключался из неё окончательно, что могло приводить к бесконечному матчу.

Таймеры и интерфейс

В пошаговом режиме после окончания хода каждого отряда игрок теперь получает дополнительные пять секунд к таймеру.

Изменены правила накопления штрафного времени при перезапуске матча.

Исправлено неверное отображение длительности кампании.

На экране строительства города переработан дизайн окон зданий, а варианты выбора теперь стали заметнее.

Отключено слежение камерой при входе в город и выходе из него без героя, а также при увольнении героя.

Баланс

На случайных картах появился новый уровень сложности ИИ - между нормальным и высоким. Полная градация теперь выглядит так: низкая, нормальная, повышенная, высокая, нечестная, а также отдельно стоящая сетевая сложность.

На высокой и нечестной сложностях поведение противника скорректировано в сторону усиления.

В кампании продолжилась балансировка низкого и нормального уровней сложности - правки внесены в миссии "Вечный конфликт", "Пламенные сердца", "Сделка с вампиром" и "Альвар дируил". Для полного применения изменений рекомендуется перезапустить эти миссии.

Кампания

В финальных миссиях исправлены портреты некоторых персонажей.

В ряде заданий исправлено слежение камеры за героями-противниками, если соответствующая опция включена.

В "Золотых холмах" исправлена ошибка с отсутствием финального диалога при потере всех минотавров.

В миссии "Чем дальше в лес…" скорректирована разметка территорий и появление диалога после боя.

В "Альвар дируил" исправлены маркеры над банками существ и несвоевременное появление диалогов.

В "Вечном конфликте" устранена проблема с туманом войны и невозможностью начать бой с сюжетным персонажем.

В "Пламенных сердцах" убран маркер задания над башней звездочёта при его успешном выполнении.

В "Скверне" исправлена выдача награды за побочное задание и значения репутации в диалоге.

Сценарии и локализация