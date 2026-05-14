ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Heroes of Might and Magic: Olden Era 30.04.2026
Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, Менеджер, Экономика, Пошаговая, Фэнтези, Песочница
8.2 459 оценок

Heroes of Might and Magic: Olden Era получила шестой патч в раннем доступе

AceTheKing AceTheKing

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили обновление 0.80.14 - уже шестой патч в раннем доступе, который направлен на устранение ошибок. Помимо этого, авторы доработали интерфейсы, пересмотрели баланс, изменили механику таймеров, улучшили искусственный интеллект и добавили ещё один уровень сложности для скирмиш-карт.

Сетевая игра

  • В многопользовательском режиме исправлены проблемы, вызывавшие рассинхронизацию при использовании зданий "Ледяные оковы" и "Гильдия шести ветров".
  • Устранены зависания в загруженных сохранениях с прерванными одновременными ходами.
  • Время на переподключение после разрыва соединения сокращено с шести до четырёх минут.
  • Улучшен поиск соперников в матчмейкинге.
  • Починена ошибка, из-за которой покинувший партию игрок не исключался из неё окончательно, что могло приводить к бесконечному матчу.

Таймеры и интерфейс

  • В пошаговом режиме после окончания хода каждого отряда игрок теперь получает дополнительные пять секунд к таймеру.
  • Изменены правила накопления штрафного времени при перезапуске матча.
  • Исправлено неверное отображение длительности кампании.
  • На экране строительства города переработан дизайн окон зданий, а варианты выбора теперь стали заметнее.
  • Отключено слежение камерой при входе в город и выходе из него без героя, а также при увольнении героя.

Баланс

  • На случайных картах появился новый уровень сложности ИИ - между нормальным и высоким. Полная градация теперь выглядит так: низкая, нормальная, повышенная, высокая, нечестная, а также отдельно стоящая сетевая сложность.
  • На высокой и нечестной сложностях поведение противника скорректировано в сторону усиления.
  • В кампании продолжилась балансировка низкого и нормального уровней сложности - правки внесены в миссии "Вечный конфликт", "Пламенные сердца", "Сделка с вампиром" и "Альвар дируил". Для полного применения изменений рекомендуется перезапустить эти миссии.

Кампания

  • В финальных миссиях исправлены портреты некоторых персонажей.
  • В ряде заданий исправлено слежение камеры за героями-противниками, если соответствующая опция включена.
  • В "Золотых холмах" исправлена ошибка с отсутствием финального диалога при потере всех минотавров.
  • В миссии "Чем дальше в лес…" скорректирована разметка территорий и появление диалога после боя.
  • В "Альвар дируил" исправлены маркеры над банками существ и несвоевременное появление диалогов.
  • В "Вечном конфликте" устранена проблема с туманом войны и невозможностью начать бой с сюжетным персонажем.
  • В "Пламенных сердцах" убран маркер задания над башней звездочёта при его успешном выполнении.
  • В "Скверне" исправлена выдача награды за побочное задание и значения репутации в диалоге.

Сценарии и локализация

  • На карте "Веселье и виселицы" удалены лишние диалоги и внесены небольшие правки.
  • В "Ущелье раздора" исправлено положение жилища лазутчиков при игре за Подземелье - его больше нельзя захватить бесплатно.
  • Добавлены описания для нового уровня сложности.
  • Обновлена чешская локализация, исправлены ошибки и опечатки.
  • Часть нарративных текстов-плейсхолдеров заменена на русском, английском и чешском языках - остальные локализации появятся в следующем патче.
ПК Обновления
27
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
TheLokich

Я так понимаю какахи ставят те кто не хочет чтобы игру в раннем доступе обновляли.

3
UnwaveringGlenn

Ого вот это реально патч, а то что до этого патча выходило так это были только огрызки и объедки, я до сих пор жду исправления Редактора Карт.

Nord_Paladin

Наверное чтобы понять от куда столько багов, ошибок, неточностей, нужно самому стать разработчиком игры.

Владимир Дизель

Это многое говорит о "раннем доступе". Уместно говорить не о раннем доступе, а о клинически недоделанной игре.