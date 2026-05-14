Heroes of Might and Magic: Olden Era получила шестой патч в раннем доступе

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили обновление 0.80.14 - уже шестой патч в раннем доступе, который направлен на устранение ошибок. Помимо этого, авторы доработали интерфейсы, пересмотрели баланс, изменили механику таймеров, улучшили искусственный интеллект и добавили ещё один уровень сложности для скирмиш-карт.
Сетевая игра
- В многопользовательском режиме исправлены проблемы, вызывавшие рассинхронизацию при использовании зданий "Ледяные оковы" и "Гильдия шести ветров".
- Устранены зависания в загруженных сохранениях с прерванными одновременными ходами.
- Время на переподключение после разрыва соединения сокращено с шести до четырёх минут.
- Улучшен поиск соперников в матчмейкинге.
- Починена ошибка, из-за которой покинувший партию игрок не исключался из неё окончательно, что могло приводить к бесконечному матчу.
Таймеры и интерфейс
- В пошаговом режиме после окончания хода каждого отряда игрок теперь получает дополнительные пять секунд к таймеру.
- Изменены правила накопления штрафного времени при перезапуске матча.
- Исправлено неверное отображение длительности кампании.
- На экране строительства города переработан дизайн окон зданий, а варианты выбора теперь стали заметнее.
- Отключено слежение камерой при входе в город и выходе из него без героя, а также при увольнении героя.
Баланс
- На случайных картах появился новый уровень сложности ИИ - между нормальным и высоким. Полная градация теперь выглядит так: низкая, нормальная, повышенная, высокая, нечестная, а также отдельно стоящая сетевая сложность.
- На высокой и нечестной сложностях поведение противника скорректировано в сторону усиления.
- В кампании продолжилась балансировка низкого и нормального уровней сложности - правки внесены в миссии "Вечный конфликт", "Пламенные сердца", "Сделка с вампиром" и "Альвар дируил". Для полного применения изменений рекомендуется перезапустить эти миссии.
Кампания
- В финальных миссиях исправлены портреты некоторых персонажей.
- В ряде заданий исправлено слежение камеры за героями-противниками, если соответствующая опция включена.
- В "Золотых холмах" исправлена ошибка с отсутствием финального диалога при потере всех минотавров.
- В миссии "Чем дальше в лес…" скорректирована разметка территорий и появление диалога после боя.
- В "Альвар дируил" исправлены маркеры над банками существ и несвоевременное появление диалогов.
- В "Вечном конфликте" устранена проблема с туманом войны и невозможностью начать бой с сюжетным персонажем.
- В "Пламенных сердцах" убран маркер задания над башней звездочёта при его успешном выполнении.
- В "Скверне" исправлена выдача награды за побочное задание и значения репутации в диалоге.
Сценарии и локализация
- На карте "Веселье и виселицы" удалены лишние диалоги и внесены небольшие правки.
- В "Ущелье раздора" исправлено положение жилища лазутчиков при игре за Подземелье - его больше нельзя захватить бесплатно.
- Добавлены описания для нового уровня сложности.
- Обновлена чешская локализация, исправлены ошибки и опечатки.
- Часть нарративных текстов-плейсхолдеров заменена на русском, английском и чешском языках - остальные локализации появятся в следующем патче.
Я так понимаю какахи ставят те кто не хочет чтобы игру в раннем доступе обновляли.
Ого вот это реально патч, а то что до этого патча выходило так это были только огрызки и объедки, я до сих пор жду исправления Редактора Карт.
Наверное чтобы понять от куда столько багов, ошибок, неточностей, нужно самому стать разработчиком игры.
Это многое говорит о "раннем доступе". Уместно говорить не о раннем доступе, а о клинически недоделанной игре.