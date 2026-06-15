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Heroes of Might and Magic: Olden Era 30.04.2026
Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, Менеджер, Экономика, Пошаговая, Фэнтези, Песочница
8.2 496 оценок

Heroes of Might and Magic: Olden Era получила скидку 25% в раннем доступе Steam

AceTheKing AceTheKing

Пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era от студии Unfrozen получила скидку в магазине Steam. На данный момент игру можно приобрести со скидкой 25% - предложение действует до 25 июня включительно.

Сейчас Heroes of Might and Magic: Olden Era находится в раннем доступе - полноценный релиз ожидается не раньше 2027 года, а точные сроки будут зависеть от того, как быстро студия внедрит весь запланированный контент (включая все фракции и сюжетные кампании).

У игры очень положительные отзывы в Steam.

ПК Раздачи и скидки
31
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Ответынамоикоментынечитаю

браузерная поделка за косарь...

16
Diablonos

Слишком быстро надоела. А "дорожная карта" вообще не вызывает интереса к возвращению.

10
Alex40001

я уж лучше Songs of Syx куплю

9
maximus388

Это та же скидка, которая была на старте продаж. В игре пока мало что поменялось, поэтому абсолютно ожидаемое решение, не исключено, что до конца года данное снижение еще несколько раз повторится.
А вот ждать больших процентов не стоит. Более того, предложение продлится не до 25 июня, а, с большой вероятностью, до конца летнего ивента, то есть до 9 июля.

6
QueasyRush

так она дешевле стоила когда только вышла в ранний доступ, меньше тысячи вроде

4