Heroes of Might and Magic: Olden Era получила скидку 25% в раннем доступе Steam

Пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era от студии Unfrozen получила скидку в магазине Steam. На данный момент игру можно приобрести со скидкой 25% - предложение действует до 25 июня включительно.

Сейчас Heroes of Might and Magic: Olden Era находится в раннем доступе - полноценный релиз ожидается не раньше 2027 года, а точные сроки будут зависеть от того, как быстро студия внедрит весь запланированный контент (включая все фракции и сюжетные кампании).

У игры очень положительные отзывы в Steam.