Heroes of Might and Magic: Olden Era получила скидку 25% в раннем доступе Steam

Пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era от студии Unfrozen получила скидку в магазине Steam. На данный момент игру можно приобрести со скидкой 25% - предложение действует до 25 июня включительно.
Сейчас Heroes of Might and Magic: Olden Era находится в раннем доступе - полноценный релиз ожидается не раньше 2027 года, а точные сроки будут зависеть от того, как быстро студия внедрит весь запланированный контент (включая все фракции и сюжетные кампании).
У игры очень положительные отзывы в Steam.
браузерная поделка за косарь...
Слишком быстро надоела. А "дорожная карта" вообще не вызывает интереса к возвращению.
я уж лучше Songs of Syx куплю
Это та же скидка, которая была на старте продаж. В игре пока мало что поменялось, поэтому абсолютно ожидаемое решение, не исключено, что до конца года данное снижение еще несколько раз повторится.
А вот ждать больших процентов не стоит. Более того, предложение продлится не до 25 июня, а, с большой вероятностью, до конца летнего ивента, то есть до 9 июля.
так она дешевле стоила когда только вышла в ранний доступ, меньше тысячи вроде