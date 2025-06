Heroes of Might and Magic Olden Era - представлены Storages (Хранилища), снабжающие героев ресурсами

Разработчики анонсированной Heroes of Might and Magic Olden Era продолжают делиться деталями геймплея. На этот раз в центре внимания оказались Storages (Хранилища) — ключевые постройки для снабжения героев ресурсами.

Как пояснили создатели:«Каждой нации нужно хранить свои запасы на будущее. Нации Джадама — не исключение. Кто бы это здесь ни оставил, оно вам определённо нужно больше». Механика работы Хранилищ заключается в том, что они раз в неделю предоставляют «умеренное количество соответствующего ресурса» герою, который их посетит на карте приключений.

Этот элемент подчеркивает важность стратегического управления ресурсами и исследования карты, что является визитной карточкой серии Heroes of Might and Magic.

Напомним, что выход Heroes of Might and Magic Olden Era в ранний доступ в Steam запланирован на конец 2025 года. Игру уже можно добавить в избранное в Steam.