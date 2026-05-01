Heroes of Might and Magic: Olden Era преодолела отметку продаж в 250 000 копий за один день

Разработчик Unfrozen, издатель Hooded Horse и владелец интеллектуальной собственности Ubisoft объявили, что их пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era преодолела важный рубеж продаж в первый день.

Впервые анонсированная в 2024 году, Olden Era вышла вчера, и, похоже, она уже пришлась по вкусу фанатам, ожидающим возвращения к олдскульным ценностям серии Might and Magic, поскольку за это время было продано 250 000 копий.

В пресс-релизе упомянутые три студии подтверждают, что Heroes of Might and Magic: Olden Era потребовалось всего 16 часов из первых 24 часов, чтобы достичь целевых показателей продаж, так что, предположительно, дальше игра будет идти гладко.

Как первая новая игра Heroes of Might and Magic за более чем десятилетие, это многообещающее начало для Olden Era, но до релиза версии 1.0 ещё далеко. Unfrozen и Hooded Horse заявляют, что в раннем доступе запланировано много всего, включая больше карт кампании, готовые сценарии и режим наблюдателя.