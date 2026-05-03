Heroes of Might and Magic: Olden Era преодолела отметку в 500 000 проданных копий в Steam всего за 72 часа

Прошло меньше трёх дней с момента релиза Heroes of Might and Magic: Olden Era, а игра уже демонстрирует впечатляющие результаты. Разработчики сообщили, что за первые 72 часа было продано более 500 000 копий в Steam.
Благодаря такому старту проект смог занять место среди самых продаваемых игр платформы, оказавшись в одном ряду с такими крупными тайтлами, как Diablo IV и Windrose.
Помимо продаж, сообщество также активно поддерживает игру:
- опубликовано более 6 000 пользовательских отзывов;
- свыше 25 000 игроков присоединились к официальному Discord-серверу;
- зафиксирован пик почти в 60 000 одновременных игроков по данным SteamDB.
Разработчики отметили, что такие показатели превзошли их самые смелые ожидания. Команда пообещала продолжать активно развивать проект, чтобы оправдать доверие игроков и сохранить наследие легендарной серии.
В данный момент времени играю в эту игру, и честно говоря пока не впечатляет! Про визуал я вообще молчу!
Ну хз. Поиграл чуток компанию за телёнка. Игра выглядит как мобилка для маленьких. Как-то не впечатляет. Хотя в третьи герои в конце 90-х начале 00-х в компьютерных клубах много наиграл ночами.
Хорошей игре хорошие продажи
Очевидно что именно Heroes of Might and Magic: Olden Era станет игрой года 2026!!!
Красавчики! Однако есть над чем поработать, особенно над балансом в пвп