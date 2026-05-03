Heroes of Might and Magic: Olden Era преодолела отметку в 500 000 проданных копий в Steam всего за 72 часа

Прошло меньше трёх дней с момента релиза Heroes of Might and Magic: Olden Era, а игра уже демонстрирует впечатляющие результаты. Разработчики сообщили, что за первые 72 часа было продано более 500 000 копий в Steam.

Благодаря такому старту проект смог занять место среди самых продаваемых игр платформы, оказавшись в одном ряду с такими крупными тайтлами, как Diablo IV и Windrose.

Помимо продаж, сообщество также активно поддерживает игру:

опубликовано более 6 000 пользовательских отзывов;

свыше 25 000 игроков присоединились к официальному Discord-серверу;

зафиксирован пик почти в 60 000 одновременных игроков по данным SteamDB.

Разработчики отметили, что такие показатели превзошли их самые смелые ожидания. Команда пообещала продолжать активно развивать проект, чтобы оправдать доверие игроков и сохранить наследие легендарной серии.