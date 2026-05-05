Heroes of Might and Magic: Olden Era продалась тиражом 650 тысяч копий - издатель назвал такой старт ошеломляющим

Heroes of Might and Magic: Olden Era показала неожиданно мощный старт в раннем доступе: продажи превысили 650 тысяч копий всего за несколько дней. Разработчики из Unfrozen Studio при поддержке Hooded Horse и Ubisoft уже называют результат «ошеломляющим успехом».

Пиковый онлайн в Steam превысил 60 тысяч игроков, а рейтинг держится на уровне «очень положительного» при тысячах отзывов. Более того, проект окупился уже в первые сутки — редкий случай даже по меркам успешных релизов.

На мой взгляд, такой старт — не просто удачный запуск, а показатель сильного запроса на классические пошаговые стратегии. В эпоху сервисных игр Olden Era явно попала в правильную ностальгическую точку, напоминая, что проверенные формулы всё ещё работают. Вопрос теперь в другом: сможет ли игра удержать интерес после первого всплеска — или это краткосрочный эффект узнаваемого имени.