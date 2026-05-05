Heroes of Might and Magic: Olden Era продалась тиражом 650 тысяч копий - издатель назвал такой старт ошеломляющим

Heroes of Might and Magic: Olden Era показала неожиданно мощный старт в раннем доступе: продажи превысили 650 тысяч копий всего за несколько дней. Разработчики из Unfrozen Studio при поддержке Hooded Horse и Ubisoft уже называют результат «ошеломляющим успехом».
Пиковый онлайн в Steam превысил 60 тысяч игроков, а рейтинг держится на уровне «очень положительного» при тысячах отзывов. Более того, проект окупился уже в первые сутки — редкий случай даже по меркам успешных релизов.
На мой взгляд, такой старт — не просто удачный запуск, а показатель сильного запроса на классические пошаговые стратегии. В эпоху сервисных игр Olden Era явно попала в правильную ностальгическую точку, напоминая, что проверенные формулы всё ещё работают. Вопрос теперь в другом: сможет ли игра удержать интерес после первого всплеска — или это краткосрочный эффект узнаваемого имени.
ну ща бы паразитироввание на франшизе не принесло бы доход ... удивительные долбаебы
одни платят за то чтобы подержать там чтио то другие за то что это серия хмм
и вопрос такой а че так мало? у тройки милиона 3 а у 5 миллионов 5 - 10 так че так хренова то?
так её и в геймпас уронили тоже, майки им заплатили много денег
Годнота за небольшие деньги , что еще нужно :)
Ответ на агрессивное продвижение нейрослопа. Классика всегда в цене.
Это с учётом того что игра ещё со старта в геймпассе есть.