Heroes of Might and Magic: Olden Era собрала 1,5 миллионов вишлистов в Steam

Новая часть легендарной стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era уже до релиза демонстрирует высокий интерес аудитории: проект преодолел отметку в 1,5 миллиона добавлений в список желаемого в Steam.

Издатель Hooded Horse сообщил, что игра входит в число самых ожидаемых на платформе и сейчас занимает место в топ-10 самых вишлистнутых проектов Steam. Разработкой занимается студия Unfrozen, которой издатель выразил поддержку, отметив высокий уровень вовлечённости команды в проект.

Особый акцент в сообщениях команды сделан на личной связи разработчиков с серией. Представители Hooded Horse и сотрудники студии рассказали, что оригинальные игры Heroes of Might and Magic стали важной частью их детства. В воспоминаниях фигурируют первые диски с игрой, семейные игровые сессии и долгие кампании, которые проходили в ограниченное время за компьютером.

По словам команды, именно этот личный опыт стал одной из причин, почему они решили работать над новой частью франшизы и сохранить её дух. Разработчики подчёркивают, что стремятся передать атмосферу классических игр серии в современном формате.