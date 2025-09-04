ЧАТ ИГРЫ
Heroes of Might & Magic: Olden Era 4-й квартал 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8 248 оценок

Heroes of Might and Magic: Olden Era собрала более 750 тысяч вишлистов в Steam

IKarasik IKarasik

Студия Unfrozen поделилась впечатляющей новостью: Heroes of Might and Magic: Olden Era добавили в список желаемого более 750 тысяч раз. Об этом разработчики сообщили в социальных сетях, отметив, что интерес игроков превзошёл их самые смелые ожидания.

Игра продолжает удерживать звание самой ожидаемой пошаговой стратегии в Steam, что подтверждается как минимум с апреля. Более того, она вошла в топ-5 стратегий по числу вишлистов и занимает 31-е место в общем рейтинге всех готовящихся к релизу игр на платформе. В списке самых желаемых новинок Olden Era расположилась сразу за Silent Hill f, Solarpunk и Outbound.

Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и подчеркнули, что столь масштабный интерес стал для них настоящим открытием. «Это больше, чем мы могли мечтать. Огромное спасибо всем фанатам — без вашей поддержки и обратной связи ничего бы не получилось», — отметила команда.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе до конца 2025 года, однако точная дата релиза пока не раскрывается.

14
14
Комментарии: 14
Alex40001

и че? ща еще один перенос на конец 26

спросите почему? потому что это дерьмо сколько не переноси все равно оно.

"Игра продолжает удерживать звание самой ожидаемой пошаговой стратегии в Steam...."

https://steamdb.info/app/2868840/ не не стратегия не не пошаговая

A E

ты что-то перепутал. не?
к чему Slay the Spire 2 в новости про героесов?

Alex40001 A E

к тому что это не самая ожидаемая пошаговая стратегия

а ну и вишлист держится до релиза будут ждать когда все конкуренты в релиз выйдут?

мне больше интересно когда герои 4X стали...

A E Alex40001

тут как бэ на фоне всей ситуации скорее всего играет роль что разработчики из ru
да и многие фанаты старых игр серии уже отдыхают на погосте)

герои 4X стали

"user-defined tags" лепили все что могли.

Wolfenstein

сранний доступ !!! ремейка стратегии 26 летней xD попахивает скамом

Kontr Strik

Не понимаю кому это нужно. По геймплею выгледит как трижды переваренный устаревший кал. Лучше дождаться новую батлуч вот там будет жеское мочилово!

Vespasian1905

Очень жаль. INZOI тоже собирал, впрочем.

maximus388
У стратегии Heroes of Might & Magic Olden Era более 500 тысяч добавлений в список желаемого в Steam


То есть за 5 месяцев добавили еще треть. Написал в той теме, что это немного и большим продажам нишевой ориентированной на пк игре явно не сулит, по сути ничего кардинально не изменилось.
Думается, много будет зависеть не только от концепции, насколько удачным получится продолжение серии, но и ценника. Слишком большой отпугнет и без того сомневающихся, так что в лучшем случае каждый десятый, добавивший игру в желаемое, ее приобретет, тем более в раннем доступе.

Str_Rp

вас просто юзают для вишлистов , потом убирают игру с продажи в РФ)

Haranis

вши глистов?