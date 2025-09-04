Heroes of Might and Magic: Olden Era собрала более 750 тысяч вишлистов в Steam

Студия Unfrozen поделилась впечатляющей новостью: Heroes of Might and Magic: Olden Era добавили в список желаемого более 750 тысяч раз. Об этом разработчики сообщили в социальных сетях, отметив, что интерес игроков превзошёл их самые смелые ожидания.
Игра продолжает удерживать звание самой ожидаемой пошаговой стратегии в Steam, что подтверждается как минимум с апреля. Более того, она вошла в топ-5 стратегий по числу вишлистов и занимает 31-е место в общем рейтинге всех готовящихся к релизу игр на платформе. В списке самых желаемых новинок Olden Era расположилась сразу за Silent Hill f, Solarpunk и Outbound.
Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и подчеркнули, что столь масштабный интерес стал для них настоящим открытием. «Это больше, чем мы могли мечтать. Огромное спасибо всем фанатам — без вашей поддержки и обратной связи ничего бы не получилось», — отметила команда.
Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе до конца 2025 года, однако точная дата релиза пока не раскрывается.
