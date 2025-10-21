Heroes of Might and Magic: Olden Era стала второй самой популярной демоверсией во время октябрьского Steam Next Fest

Как всегда, в конце Steam Next Fest компания Valve опубликовала список самых популярных демоверсий мероприятия, которое, напомним, включало в себя сотни релизов демоверсий и виртуальных встреч разработчиков. Конкретные цифры по популярности отдельных игр не были предоставлены, но указано, что рейтинг составляется «по количеству уникальных игроков за неделю мероприятия».

Итак, можно сказать, что самой популярной игрой в целом стал странный экшен-симулятор Half Sword, за которым следует долгожданная пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era. На третьем месте — независимый кооперативный комедийный хоррор YAPYAP.