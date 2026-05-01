Heroes of Might and Magic: Olden Era уверенно стартовала с высоким онлайном и отличными отзывами игроков

Приквел культовой серии Heroes of Might and Magic под названием Olden Era вышел в раннем доступе и сразу показал впечатляющие результаты. Игра не только привлекла большое количество пользователей, но и получила крайне тёплый приём от аудитории.

Проект делает ставку на классическую формулу: пошаговые сражения, развитие героев, управление армиями и магией, а также как одиночные кампании, так и сетевые режимы. Судя по первым отзывам, разработчикам удалось сохранить атмосферу оригинальных частей, на которую рассчитывали фанаты.

В Steam новинка быстро набрала «очень положительный» рейтинг — около 92% игроков оставили хорошие оценки. Пользователи особенно выделяют знакомый геймплей, техническую стабильность и общее ощущение «возвращения к корням».

Не менее впечатляющими оказались и показатели онлайна: на старте одновременно в игру зашли более 41 тысячи человек. Дополнительным фактором интереса стала доступность проекта в подписке Xbox Game Pass.

Хотя Olden Era пока находится на стадии раннего доступа, уже сейчас видно, что игра сумела привлечь внимание и сформировать активное сообщество вокруг себя.