ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Heroes of Might & Magic: Olden Era 30.04.2026
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
8.2 391 оценка

Heroes of Might and Magic: Olden Era уверенно стартовала с высоким онлайном и отличными отзывами игроков

IKarasik IKarasik

Приквел культовой серии Heroes of Might and Magic под названием Olden Era вышел в раннем доступе и сразу показал впечатляющие результаты. Игра не только привлекла большое количество пользователей, но и получила крайне тёплый приём от аудитории.

Проект делает ставку на классическую формулу: пошаговые сражения, развитие героев, управление армиями и магией, а также как одиночные кампании, так и сетевые режимы. Судя по первым отзывам, разработчикам удалось сохранить атмосферу оригинальных частей, на которую рассчитывали фанаты.

В Steam новинка быстро набрала «очень положительный» рейтинг — около 92% игроков оставили хорошие оценки. Пользователи особенно выделяют знакомый геймплей, техническую стабильность и общее ощущение «возвращения к корням».

Не менее впечатляющими оказались и показатели онлайна: на старте одновременно в игру зашли более 41 тысячи человек. Дополнительным фактором интереса стала доступность проекта в подписке Xbox Game Pass.

Хотя Olden Era пока находится на стадии раннего доступа, уже сейчас видно, что игра сумела привлечь внимание и сформировать активное сообщество вокруг себя.



Комментарии:  8
Ваш комментарий
Wersus Pro

Вроде бы всё неплохо.Но для для меня игра просто "воняет" мобильной дрочью.Больше чем 30-40 минут за "раз" не хватает.Почему так???

12
Dark1994

Красавчики, сделали очень достойно, но графончик со стилистикой конечно мда. В остальном отличная игра.

3
QuerulousLytton

Ладно, стиль игры они уже не поменяют, но пусть хотя бы стилизуют интерфейсные окна, на них без слез не взглянешь, так они кричат о своей дефолтности.

1