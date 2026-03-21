Heroes of Might and Magic: Olden Era вошла в ТОП-10 самых ожидаемых игр в Steam

Студия Unfrozen сообщила о важном достижении: их стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era поднялась в ТОП-10 самых ожидаемых игр в Steam. Несмотря на то, что столь высокая позиция отчасти объясняется выходом из списка вышедшей на днях Crimson Desert, разработчики называют это событие значимой вехой. В эмоциональном обращении к фанатам студия призналась, что поддержка сообщества превзошла все ожидания.
Мы рады сообщить, что Heroes of Might and Magic: Olden Era только что вошла в ТОП-10 самых ожидаемых игр в Steam! Благодаря этому достижению мы теперь находимся в центре внимания, которого удостаивались самые почитаемые и любимые игры этого десятилетия!
Невозможно описать, что мы сейчас чувствуем - это далеко за пределами наших ожиданий. Спасибо вам всем - у нас наворачиваются слезы на глазах от осознания того, какую мощную поддержку мы получаем от каждого из вас! Вы - просто лучшие!
Однако радость от успеха омрачила полемика с игроками в социальных сетях. Один из пользователей в соцсети X усомнился в реальной популярности проекта. По его мнению, при столь высоком месте в рейтинге желаемого, активность вокруг игры в соцсетях и на Twitch выглядит подозрительно низкой - всего 4 тысячи подписчиков аккаунта студии и скромное количество просмотров роликов. Скептик предположил, что интерес к игре может быть искусственно завышен. Но разработчики ответили на критику предельно лаконично:
Мы сосредоточены на создании игры, а не на ведении социальных сетей.
Хотя отсутствие громкого хайпа в соцсетях действительно может вызывать вопросы, данные магазина Steam остаются объективным показателем. Они свидетельствуют, что легендарная серия Heroes of Might and Magic по-прежнему обладает огромной силой притяжения, а ее преданные фанаты предпочитают тихо ожидать качественный продукт, не накручивая статистику публичных площадок.
Седьмая часть была лучшей в серии.
Калл , нейросеточная мазьня
Один из пользователей в соцсети X усомнился в реальной популярности проекта.
Этот список ни о чем, очень странно, что разработчики столько внимания ему уделяют, еще с такими пафосными комментариями про слезы, что за бред.
Достаточно посмотреть, какие проекты рядом в топе находятся. Кто-то слышал про "Unrecord" или "Witchbrook"?! При этом их создатели не ссут кипятком.
Здесь меньше чем за пару лет после анонса уже под 100 новостей, а игра до сих пор даже в ранний доступ выйти не может. Пока складывается впечатление, что они больше пишут и рассказывают, чем делают.
Популярность в желаемом зиждится исключительно на имени бренда и ностальгии. В большой успех не верится, особенно если ценник заломят от 40$. В лучшем случае каждый десятый, добавивший в желаемое, ее приобретет.
Схожая история будет с ремейком Готики.
Ну и что дальше?