Heroes of Might and Magic: Olden Era вошла в ТОП-10 самых ожидаемых игр в Steam

Студия Unfrozen сообщила о важном достижении: их стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era поднялась в ТОП-10 самых ожидаемых игр в Steam. Несмотря на то, что столь высокая позиция отчасти объясняется выходом из списка вышедшей на днях Crimson Desert, разработчики называют это событие значимой вехой. В эмоциональном обращении к фанатам студия призналась, что поддержка сообщества превзошла все ожидания.

Мы рады сообщить, что Heroes of Might and Magic: Olden Era только что вошла в ТОП-10 самых ожидаемых игр в Steam! Благодаря этому достижению мы теперь находимся в центре внимания, которого удостаивались самые почитаемые и любимые игры этого десятилетия!

Невозможно описать, что мы сейчас чувствуем - это далеко за пределами наших ожиданий. Спасибо вам всем - у нас наворачиваются слезы на глазах от осознания того, какую мощную поддержку мы получаем от каждого из вас! Вы - просто лучшие!

Однако радость от успеха омрачила полемика с игроками в социальных сетях. Один из пользователей в соцсети X усомнился в реальной популярности проекта. По его мнению, при столь высоком месте в рейтинге желаемого, активность вокруг игры в соцсетях и на Twitch выглядит подозрительно низкой - всего 4 тысячи подписчиков аккаунта студии и скромное количество просмотров роликов. Скептик предположил, что интерес к игре может быть искусственно завышен. Но разработчики ответили на критику предельно лаконично:

Мы сосредоточены на создании игры, а не на ведении социальных сетей.

Хотя отсутствие громкого хайпа в соцсетях действительно может вызывать вопросы, данные магазина Steam остаются объективным показателем. Они свидетельствуют, что легендарная серия Heroes of Might and Magic по-прежнему обладает огромной силой притяжения, а ее преданные фанаты предпочитают тихо ожидать качественный продукт, не накручивая статистику публичных площадок.