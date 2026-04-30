Hooded Horse, Unfrozen Studio и Ubisoft сообщили, что долгожданная пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic: Olden Era вышла в раннем доступе для ПК в Steam, Microsoft Store (в Game Preview) и PC Game Pass.

Первая новая игра серии Heroes of Might and Magic за более чем десять лет, эта новая часть создана как для ветеранов серии, так и для новичков, и построена на знакомых основах одной из самых признанных стратегических серий всех времён. Участвуйте в стратегическом строительстве империи, эпических пошаговых тактических сражениях и глубокой RPG-механике, исследуя при этом яркие земли, полные секретов и опасностей.

В первоначальный период раннего доступа входят:

Шесть игровых фракций (Храм, Подземелье, Раскол, Роща, Некрополь и Улей), каждая со своими уникальными зданиями, юнитами, способностями, героями и многим другим!

Одиночные режимы сражений, включая Классический, Одиночный герой, Арена и готовые сценарии.

Набор готовых шаблонов для процедурно генерируемых карт, некоторые с уникальными условиями победы.

Первый акт одиночной сюжетной кампании, а также полное обучение и сложные испытания.

Сетевой мультиплеер для режимов Классический, Одиночный герой и Арена с системой таблиц лидеров и локальной игрой за одним столом.

Начальная бета-версия редактора карт, а также пользовательские игровые лобби, поддерживающие карты, созданные пользователями.

Планы на период раннего доступа включают выпуск оставшейся части одиночной кампании, больше готовых сценариев и шаблонов карт, режим наблюдателя, улучшения редактора карт, а также изменения и доработки на основе отзывов сообщества. Полная дорожная карта разработки в раннем доступе будет опубликована в ближайшее время.

Игра локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, турецкий, украинский, русский, бразильский португальский, упрощённый китайский, традиционный китайский, корейский и японский языки.